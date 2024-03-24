Важно сохранить и красоту, и историю

В августе 2021 г. компания «Росстрой» приступила к капитальному ремонту школы № 4. Перед началом этой работы были сняты с центрального фасада семь мемориальных досок, установленных в разные годы:

- Крупскому М.А. – 1977 г. первая; 1997 г. вторая,

- Чухновскому Б.Г. – 1978 г. первая; 1997 г. вторая,

- Ширяеву В.А. – 1978 г.

- Сандалову В.А. – 1983 г. первая; 1997г. вторая,

- Щербину В.Н. – 1999 г.

- Макарову С.В. – 2004 г.

- Резвой Н.А. – 2016 г.

После завершения работ мемориальные доски предполагалось установить на прежнее место. Для принятия такого решения надо взвесить все «за» и «против».

Главный архитектор г. Гатчины с 1885 по 1903 гг. Н.В. Дмитриев, проектируя здание, не предполагал размещения мемориальных досок на центральном фасаде. Лицевой фасад здания оформлен в стиле Ренессанса с пилястрами, капителями ионического ордера, был пышным, весь в профилированном декоре. Здание производило впечатление чего-то монументального, дворцового качества. Стараниями строителей и реставраторов фасад восстановили в былом величии.

Любая школа может позавидовать «иконостасу» из мемориальных досок на фасаде «четверки», но надо обратить внимание на качество этих досок. Они разного размера, разных шрифтов, из разных пород камня. Некоторые по техническому исполнению неряшливы, а одна из них содержит грубую историческую ошибку.

Из вышеперечисленного становится очевидным, что их художественная ценность не сравнима с художественной ценностью отреставрированного фасада здания. Также надо учесть, что здание школы является объектом культурного наследия и относиться к нему должно не формально, на основе «Положения об установке…», а с учётом особенности конкретного объекта. Фасад здания и мемориальные доски на нём — это не дверца холодильника, увешанная сувенирными магнитиками.

Наша задача сохранить первоначальный архитектурный облик здания и память о достойных учениках и учителях. Это можно сделать, отделив одно от другого.

Для этого администрация Гатчинского района в лице заместителя главы администрации по строительству Л.И. Абаренко может объявить конкурс на разработку проекта малой архитектурной формы, с благоустройством прилегающей территории. На мой взгляд, лучшее место для её расположения - на территории школы справа от входа через калитку в зелёной зоне. Она хорошо будет просматриваться с ул. Чкалова. И будет под присмотром видеокамеры.

В техническом задании необходимо указать главное требование: конструкция малой архитектурной формы должна состоять из отдельных модулей, объединённых единой композицией. В качестве модуля (от латинского – мера) надо принять «сотовую ячейку», в которую устанавливается мемориальная доска. Обновлённая школа будет работать ещё 100 лет, и из её стен выйдут новые герои. Поэтому, универсальность такого предложения в том, что, уважая прошлое, мы думаем о будущем.

Так, уже сейчас надо устанавливать новую доску. Ее я предполагаю установить в центре композиции малой архитектурной формы, с текстом: «Здание Гатчинского реального училища имени императора Александра III построено по проекту архитектора Дмитриева Н.В. и освещено 20 декабря 1900 г.».

Самостоятельная модульная конструкция позволит приращивать любое количество мемориальных досок без ущерба всей художественной целостности композиции.

До завершения капитального ремонта и торжественного открытия есть время для решения всех организационных вопросов всеми заинтересованными сторонами.

Уважаемые выпускники и ветераны педагогического труда Гатчинской школы №4! Давайте доверимся молодым профессиональным архитекторам, дизайнерам в том, что они сумеют достойно решить эту проблему.

Надо всем нам учиться соответствовать статусу столицы Ленинградской области и потихоньку отползать из «патриархальной провинции».

С уважением к прошлому и с надеждой на будущее, краевед В.А. Мачульский