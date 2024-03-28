«Подземный госпиталь» готовится к открытию

Всё это – про знаменитый подземный фельдшерско-акушерский пункт, который строит в зоне специальной военной операции фонд «Ленинградский рубеж» по инициативе губернатора Александра Дрозденко при областного комздрава. Бойцы уже окрестили постройку «подземным госпиталем». Военнослужащие 6-й армии высоко оценили задумку ленинградцев, которая обеспечит наших защитников медицинской помощью высокого уровня без эвакуации в отдалённый тыл.

– Необходимое оборудование уже на месте. Имеются лекарственные средства, расходные материалы и стоматологическая установка. Сейчас происходит монтаж и пуско-наладочные работы. В ближайшее время мы уже планируем принимать наших первых бойцов. Мы делаем всё возможное, чтобы помочь нашим героям в зоне СВО, — отметил председатель комздрава Александр Жарков.

Планируется, что в фельдшерском пункте будут работать врачи из Ленинградской области. Помимо врачебных кабинетов предусмотрена и обустроенная зона ожидания для солдат перед приёмом.

— Сейчас продолжаются отделочные работы в помещении, которое будет нашим аналогом дневного стационара. Это место, где военнослужащие смогут находиться, пока их не вызовут к врачу. Мы стремились сделать ФАП комфортным, насколько это возможно в столь специфических условиях. Объект будет оборудован телевизором, холодильником, чайниками, всем необходимым для длительного пребывания, — рассказал директор «Ленинградского рубежа» Виталий Будников.

Таким образом, «подземный госпиталь» сочетает в себе новые технологии, комфорт для врачей и пациентов, но главное – высокий уровень маскировки. Ведь оказывать помощь медики будут в непосредственной близости от зоны боевых действий.

— Могу сказать, что объект получился интересный и надёжный. Все закопано под землёй, получились целые катакомбы общей площадью порядка 500 квадратных метров, — уточнил Виталий Будников.

Решён и вопрос с отоплением. Мощности электрогенератора хватит на целую сеть инфракрасных и электрообогревателей. Также предусмотрена «резервная схема» с применением печного отопления – простых и надёжных буржуек на дровах. В этом случае не обошлось без военных хитростей, которые были использованы при прокладке системы дымоотвода. Так, дымоход выходит не прямо на крышу, а идет вдоль земли, чтобы враг не смог обнаружить местоположение медицинского пункта.

На данный момент подземный ФАП готов на 95%. Остаются последние штрихи, связанные с отделочными работами и установкой оборудования. Хотя в «Ленинградском рубеже» не исключают, что в дальнейшем будут дорабатывать объект – если у медиков или бойцов появятся какие-то пожелания в режиме обратной связи. Боевая смекалка, энтузиазм ленинградских врачей и искреннее желание помочь нашим защитникам – вот главный инструмент создателей уникального медицинского объекта в прифронтовой зоне.

Илья Бунин

Фото: Ленинградский рубеж