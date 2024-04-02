Новый проект «Моя Вселенная» в Культурном центре «Дом Исаака Шварца»
В субботу, 6 апреля в культурном центре «Дом Исаака Шварца» в поселке Сиверский Гатчинского района стартует новый проект известной пианистки, лауреата международных конкурсов Татьяны Пичкаевой, созданный совместно с выдающимися петербургскими художниками - Мариной Медовиковой и Евгением Барским «Моя Вселенная» объединяющий музыку и живопись.
Становление материи - бесконечное движение, распад и рождение формы в эпических пейзажах Барского созвучны поискам человеческой души - её взлётам и падениям - в портретах Медовиковой. Быть или не быть... Великая тайна жизни ... Каждый художник отвечает на этот вопрос по-своему...
Зрителей ждет встреча с художниками Мариной Медовиковой и Евгением Барским, а Татьяна Пичкаева (фортепиано) представит концерт-перформанс, где прозвучат произведения аргентинских, японских, русских и немецких композиторов – И.С. Баха, Астора Пьяццоллы, Артура Лурье, Тору Такэмицу и других.
Куратор выставки – искусствовед, член Международной Ассоциации искусствоведов Екатерина Цепилова.
Начало программы в 15.30. Стоимость билета – 150 рублей.
Адрес культурного центра: Гатчинский район, п Сиверский, ул. Пушкинская, 4а, телефон: +7 (921) 590-57-78