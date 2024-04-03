Команда ОДК-Сервис успешно выступила на Областном фестивале ГТО

Команда ОДК-Сервис, в которую вошли восемь человек, включая двух представителей филиала «Челябинск», участвовала в фестивале во второй раз. В программе были такие командные номинации, как подтягивания, отжимания, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжки в длину, плавание на дистанцию 25 и 50 метров.

Кроме этого в рамках фестиваля состоялась эстафета, в которой участвовали по двое мужчин и по две женщины от каждой команды. Команда ОДК-Сервис заняла в эстафете первое место.

«На нашем предприятии комплексу ГТО уделяется особое внимание. Кроме участия в областном фестивале мы ежегодно организуем внутренний фестиваль ГТО для коллектива ОДК-Сервис, в котором участвуют в том числе и дети сотрудников»,- поделилась руководитель команды ОДК-Сервис Альбина Ляметова.

Соревнования были организованы Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области. Судейство фестиваля осуществляла судейская бригада Центра тестирования ГТО Гатчинского муниципального района. Всего в состязаниях приняли участие десять команд из региона.

Вера Кожевникова