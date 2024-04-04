Гатчина: дайджест культурных событий с 4 по 11 апреля

Театры

Театр-студия «За углом» (Гатчинский городской Дом культуры, пр. 25 Октября, д. 1, т. 217-21) покажет следующие постановки для взрослых и детей.

В субботу, 6 апреля, в 12.00, детей приглашают на спектакль «Поющий поросёнок» (0+). 6 апреля, в 18.00, здесь покажут спектакль для взрослых «Старая Зайчиха» (16+). 7 апреля, в 17.00 – ещё один спектакль для взрослых «Я стою у ресторана» (16+).

7 апреля, в 12.00, Гатчинский ТЮЗ приглашает детей на спектакль «Царевна лягушка» (0+) (Центр творчества юных, Революционный пер., 1, т. 952-43 (касса), 9-50-29).

7 апреля, в 17.00, творческое объединение «ТЕАТР и К» приглашает на моноспектакль «Исповедь» по повести Н В. Гоголя «Записки сумасшедшего» (16+) (Гатчинский Дворец молодёжи, ул. Достоевского, д. 2). Вход бесплатный. Собираются пожертвования на деятельность театра.

Музыка и поэзия

5 апреля, в 19.00, в Центре творчества юных начнется концерт Галины Хомчик «Дежурный по апрелю» (12+).

6 апреля, в 16.00, КАП «Шхуна» приглашает на творческий вечер «Сообразим на троих» (Юрий Давыдкин, Вано Гукасов, Владимир Кошелев (12+) (Центр творчества юных, каб. 60).

7 апреля, в 12.00, Гатчинская филармония приглашает на 6-й концерт детского абонемента «Путешествие в волшебный мир музыки» «Почему фагот не пускали в метро» (6+) (Детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова, ул. Чкалова, 66). Цена билета 400 рублей.

7 апреля, в 18.00, Гатчинская филармония приглашает на концерт «Все в этой музыке» (6+). Исполнители: Геннадий Никонов (труба-вокал), Игорь Смирнов (фортепиано). Прозвучат композиции Баха, Шуберта, Пьяццоллы, Бабаджаняна, Шварца. Цена билета 400 рублей.

8 апреля, в 16.00, в центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна (ул. Володарского, 17, т. 3-76-13) состоится концерт «Любимая классика», в котором примут участие ученики ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова (6+).

Выставки

В музее города Гатчины (пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66) открыты следующие экспозиции: выставка акварелей Натальи Косьянковской «Мечта рождает красоту» (6+); выставка предметов декоративно-прикладного искусства из собрания Людмилы Евгеньевны Ковалевой «Дивный сад» (0+).

В центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна открылась выставка Гатчинского товарищества художников (6+). Здесь же можно увидеть выставку работ Бориса Исмаилова (по мотивам произведений великих художников разных эпох) (6+).

С 8 апреля в «Купринке» открывается выставка музея-усадьбы П. Щербова «Художники Ленинградской области» (6+).

6 апреля, в 15.30, в культурном центре «Дом Исаака Шварца» откроется художественная выставка и концерт-перформанс «Моя Вселенная»: новый проект известной пианистки, лауреата международных конкурсов Татьяны Пичкаевой, созданный совместно с петербургскими художниками Мариной Медовиковой и Евгением Барским (6+) (пос. Сиверский, ул. Пушкинская, 4а, телефон: +7 (921) 590-57-78). Стоимость 150 руб.

В центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, д.15а, т. 71-610) открыты выставки: «Волшебное вдохновение…» (творческие работы Надежды Максимовой, вязание крючком); «Бал пушкинской поры» (12+) (выставка-вернисаж оцифрованных картин из фондов Всероссийского музея А.С. Пушкина).

Лекции и литературные встречи

6 апреля, в 14.00, в музее города Гатчины откроется поэтически-музыкальный салон Виктории Артюшенко «Огневика» «Поэтическое оригами». Стоимость - по входному билету в музей (12+).

11 апреля, в 13.00, в центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна состоится литературная встреча «О Набокове» (с участием писателя Е. Лукина, поэта К. Вихляева, поэта и литературоведа А. Филимонова (16+).

Встречи в детской библиотеке

Неделя детской книги проходит в детской библиотеке города Гатчины (ул. Хохлова, 16, т. 320-23).

4 апреля, в 14.00, детям покажут спектакль театра «За углом» «Не любо, не слушай» (по творчеству С. Писахова (6+).

5 апреля, в 14.00, здесь начнутся «Удивительные встречи» (путешествие с писателем Олегом Бундуром (6+).

6 апреля, в 12.00, в детской библиотеке состоится встреча «С писателем за чашкой чая» (с детским писателем Сергеем Махотиным) (6+).

9 апреля, в 14.00 – «Петербургские сказки» (встреча с писательницей Юлией Ивановой (6+).

Также в детской библиотеке проходит выставка детских рисунков «Моя любимая книга» (0+).

Фестивали

С 6 по 7 апреля в ФОК «Арена» (Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 14а) будет проходить Х Международный фестиваль-конкурс танцевального творчества «Гатчинские Ассамблеи-2024» (0+). 7 апреля, в 19.00, здесь состоится гала-концерт чемпионов. Стоимость билета 400 рублей (6+).

Кино

8 апреля, в 9.30, в киноконцертном зале «Победа» (Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5, т. 2.15-16) состоится благотворительный сеанс для людей старшего поколения: фильм «Кузнечик» (СССР, драма (12+).

Также в ККЗ «Победа» можно увидеть следующие кинофильмы: «Летучий корабль» (Россия, романтическая комедия/приключения (6+); «Кунг-фу панда 4» (США/Корея, мультфильм/приключения/семейный/комедия (6+); «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» (США, приключения/комедия/фантастика (12+); «Годзилла и Конг: Новая империя» (США, боевик/фантастика (12+); «Золото Умальты» (Россия, приключения/вестерн/драма (16+).

9 апреля, в 16.00, в «Победе» начнётся танцевально-развлекательная программа для людей старшего поколения «Давайте потанцуем» (18+).