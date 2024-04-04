Ветераны СВО смогут быстрее получить все необходимые меры поддержки
На Госуслугах запущен раздел, где ветераны специальной военной операции, а также члены семей погибших героев могут узнать о доступных им мерах социальной поддержки. Теперь информация обо всех льготах собрана в одном месте.
Минцифры и Фонд «Защитники Отечества» также запустили чат-бот, который встроен в цифрового помощника портала — Робота Макса. Он расскажет подробнее о работе Фонда и моментально ответит на все интересующие вопросы от ветеранов и их родственников.
О чём можно узнать
- Какие льготы положены ветеранам боевых действий
- Как получить бесплатные лекарства, пройти реабилитацию, получить психологическую и паллиативную помощь
- О путёвках в санаторий
- Как оформить удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий
- Что делать, если не выдают лекарства
- Как оформить технические средства реабилитации (ТСР)
- Как получить помощь с обучением и трудоустройством
- Узнать адрес Фонда
Сейчас Минцифры совместно с коллегами из Фонда также продолжает работать над цифровизацией порядка получения мер поддержки. Этот процесс обязательно должен быть простым, удобным и оперативным.