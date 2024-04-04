Ветераны СВО смогут быстрее получить все необходимые меры поддержки

Минцифры и Фонд «Защитники Отечества» также запустили чат-бот, который встроен в цифрового помощника портала — Робота Макса. Он расскажет подробнее о работе Фонда и моментально ответит на все интересующие вопросы от ветеранов и их родственников.

О чём можно узнать

- Какие льготы положены ветеранам боевых действий

- Как получить бесплатные лекарства, пройти реабилитацию, получить психологическую и паллиативную помощь

- О путёвках в санаторий

- Как оформить удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий

- Что делать, если не выдают лекарства

- Как оформить технические средства реабилитации (ТСР)

- Как получить помощь с обучением и трудоустройством

- Узнать адрес Фонда

Сейчас Минцифры совместно с коллегами из Фонда также продолжает работать над цифровизацией порядка получения мер поддержки. Этот процесс обязательно должен быть простым, удобным и оперативным.