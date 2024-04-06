Антикризисный центр «Святоград»: чужой беды не бывает
В 2024 году социальному проекту «Святоград», действующему на территории храма святого князя Владимира в городе Коммунар Гатчинского района, исполняется пять лет. Главный лозунг проекта - «Святоград» благо творит». «Святоград» — это и масштабный социальный проект, и антикризисный центр, в котором оказывается многосторонняя помощь нуждающимся семьям, реабилитационная помощь зависимым людям, проводится работа с детьми и подростками, оказывается поддержка нашим военным в зоне спецоперации. И это ещё далеко не всё, чем занимаются участники проекта.
«Святоград» как православный проект
Как считает руководитель проекта «Святоград» отец Алексей Дудин, невозможно выстроить дом, который не стоит на основании веры, Христовых заповедей. Прежде всего, «Святоград» — это православный проект, сложившийся вокруг храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунаре.
Этот красивый небольшой храм был построен в Коммунаре в 2012 году, сразу же прослыв «народным». И не только потому, что в его строительстве принимали активное участие прихожане, но и благодаря поддержке, которую приход начал оказывать нуждающимся людям. Настоятелем храма с 2012 года является иерей Алексей Дудин. С самого начала вокруг Владимирской церкви возникло два крупных социальных движения, которые существуют до сих пор — православное сестричество и общество трезвости.
В сестричестве при храме святого Владимира — более двадцати женщин. Сёстры милосердия трудятся на гуманитарном складе, посещают на дому инвалидов, приносят им продуктовые наборы, разговаривают с людьми, поддерживают их. Приходят к нуждающимся в духовной поддержке и батюшки — утешить, исповедовать, причастить, согреть сердце. Также священники храма окормляют частный пансионат для пожилых людей в Коммунаре.
Сестричество оперативно реагирует на просьбы медицинского характера: на базе «Святограда» периодически проводятся курсы обучения младшего медицинского персонала с выдачей соответствующего государственного удостоверения.
Реабилитационный центр «Возвращение»
Общество трезвости появилось при храме около десяти лет назад.
- Я сам — выходец из храма иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» в Петербурге, из трезвеннической православной общины, - говорит отец Алексей Дудин. - Общество трезвости в Коммунаре началось с работы с созависимыми, к которой мы привлекали православного психолога. Затем к нам начали приводить людей, которые были еще не очень готовы бросить пить, не очень хотели работать, но очень хотели есть и быть в тепле. Наши реабилитационные действия мы старались строить на принципе молитвы и труда. Именно эти люди подвигли нас построить социальный центр имени Иоанна Кронштадтского. Он был изначально задуман как Дом трудолюбия для людей, которые нуждаются в постоянном пребывании рядом с храмом — в рамках такого спасительного ковчега. Мы поселили здесь людей, страдающих от пьянства и наркомании.
В 2019 году Общество трезвости было преобразовано в полноценный 12-шаговый реабилитационный центр «Возвращение» с православным наполнением. Эффективность реабилитации в центре очень высока: в состоянии длительной ремиссии (три года и больше) выходит около 50 процентов выпускников — очень высокий показатель с точки зрения наркологии.
- У многих в голове образ, что в Церкви люди летают на крылышках, - говорит отец Алексей. - Не летают! Церковь — это не общество святых. Это толпа кающихся грешников. И вообще на свете есть только два типа людей: грешники и кающиеся грешники. Тот, кто кается постоянно, не позволяет себе грешить и отрабатывает даже малые прегрешения в мыслях (а они бывают у всех) — тот становится святым, то есть приходит в то состояние, в котором любого человека ждет Бог. Так вот, наши кающиеся грешники довольно эффективно трезвятся.
В составе реабилитационного центра «Возвращение» — семь консультантов, не считая волонтеров. На реабилитации находится обычно около пятнадцати человек. Важное направление — второй этап, когда люди уже не только трезвятся, но и отрабатывают навыки трудотерапии. В центре «Возвращение» ведётся работа и с близкими родственниками зависимых людей: им также нужна психологическая или консультационная помощь.
«Святоград» как агломерат социальных проектов
В 2019 году при храме святого Владимира был образован благотворительный проект отдела по социальному служению и благотворительности Гатчинской епархии. Его задача - оказание комплексной социальной помощи и духовной поддержки людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также координация и всесторонняя поддержка социальных проектов Гатчинской епархии. Проект получил название «Святоград», как и антикризисный центр, созданный в рамках этого проекта. В 2021 году центр «Святоград» был официально зарегистрирован как некоммерческая организация и с этого момента начал получать грантовую поддержку самого разного уровня.
Сейчас «Святоград» напоминает городок в миниатюре, выстроенный вокруг храма святого Владимира: небольшая деревянная колокольня, двухэтажный приходской дом, мастерские, швейный цех, пекарня, детская площадка... Но главное - сюда может прийти каждый, кому нужна помощь, и никому здесь в ней не откажут.
Антикризисный семейный центр
На попечении благотворительного проекта «Святоград» в настоящее время находятся более 700 нуждающихся семей. Они регулярно обеспечиваются товарами первой необходимости - продуктами, наборами бытовой химии, одеждой. При храме работает склад гуманитарных вещей, где можно подобрать одежду и обувь для взрослых и детей, игрушки.
Все желающие могут приобрести полезные навыки на мастер-классах по пошиву постельного белья, ремонту одежды и каркасному строительству, что даёт возможность дополнительного заработка и последующего трудоустройства.
В поле действия «Святограда» - Коммунар, Гатчина и Пудость, где расположились три опорных пункта центра. Помощь получают и люди из других населенных пунктов Гатчинской епархии.
- При необходимости мы готовы оказывать адресную помощь, особенно если человек оказался в экстренной ситуации: сгорел дом, необходима дорогостоящая операция или возникла другая жизненная ситуация, требующая нестандартного решения, и которую нельзя решить с помощью государства, - говорит отец Алексей. - Мы не дублируем функции государства — это наше кредо. Главное — помочь человеку.
Детский центр «Красно Солнышко»
Есть в «Святограде» ещё один «бренд» - детский центр «Красно Солнышко». Возник он так: в проект начали приходить добровольцы - люди из антикризисного семейного центра. Хотели помогать, но не с кем было детей оставить. В итоге в «Святограде» появилась дневная группа кратковременного пребывания, а потом здесь начали проводить и вечерние занятия с детьми.
Сейчас в центре «Красно Солнышко» трудятся шесть педагогов, которые с радостью делятся с детьми своей любовью и талантами. Здесь есть мини-сад для малышей, группы подготовки к школе, продленного дня для младших школьников. Ведутся занятия по творческим направлениям, ментальной арифметике и иностранным языкам. На школьных каникулах работает клуб для школьников. Также при центре действует киноклуб для подростков и взрослых, проводятся психологические консультации для родителей.
В детском центре помогают социализировать так называемых «несистемных» детей - потихоньку, через любовь, принимая ребенка таким, какой он есть, и принимая его родителей — без осуждения. И родитель начинает понимать, что с ребенком все в порядке, и ребенок успокаивается. Через пару месяцев такие малыши уже могут посещать детский сад, а многие мамы остаются при центре как добровольцы — находят себе какое-либо занятие, работают в швейной мастерской и заодно поддерживают других мам.
«Облако» для подростков
Не так давно под эгидой «Святограда» в Пудости открылось молодёжное антикафе «Облако», где ребята могут весело, интересно и с пользой для себя проводить свободное время. В этом уютном месте каждый подросток может найти занятие по душе, поиграть в настольные игры, научиться чему-то новому, отдохнуть и пообщаться со сверстниками - вместо бесцельного шатания на улице. Упор здесь делается по профилактику деструктивного поведения, ребята регулярно общаются с психологом.
Недавно в рамках клуба «Облако» начались занятия в школе блогеров. Здесь ждут всех, кто хочет научиться создавать фото и видео-контент - грамотно фотографировать и обрабатывать фотографии, снимать и монтировать видео, писать сценарий к роликам и интересные посты, красиво говорить на камеру.
Также в «Облаке» открыл свои двери православный клуб для взрослых, где рады всем, кто хочет больше узнать о православной вере.
«Святоград» помогает фронту
Одно из важных направлений деятельности «Святограда» - помощь нашим бойцам в зоне СВО. Отец Алексей Дудин — духовник просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец».
- Эта проблема многогранная, и ее решением мы занимались и занимаемся, - говорит отец Алексей. - В этом году «Ленинградскому добровольцу» исполняется 10 лет, опыт помощи воюющему Донбассу у него очень большой. Мы очень плодотворно сотрудничаем с этим центром, отправляя с его помощью на Донбасс всё, что мы здесь делаем и собираем, причём адресно. Это гуманитарная помощь, маскировочные сети и маскировочные костюмы, окопные свечи, письма поддержки от детей... Наша швейная мастерская шьет белье и медицинские валики для раненых в госпитале.
Также «Святоград» отправляет на фронт бронежилеты для священников, которые находятся в зоне боевых действий, оказывая духовную помощь нашим военным. Это нелёгкое и опасное служение несут сегодня около ста священнослужителей.
- Я сам несколько раз выезжал на новые территории - в Енакиево, в Донецк, - говорит отец Алексей. - Поверьте, неверующих людей там нет. И помощь священника нужна, как нужно любое доброе слово, любое тёплое отношение и забота. Те письма, которые пишут наши дети, очень нужны солдатам. Они согревают душу ребятам, и они их постоянно перечитывают. Это дорогого стоит... К нам периодически попадают люди, воевавшие на СВО. Так, например, Дима попал сюда, потому что на его глазах фактически расстреляли всю его роту, и он пил горькую, не останавливаясь. Прошел у нас реабилитацию, встал на ноги и пошел обратно туда воевать... На фронте воюют и некоторые наши выпускники. Один из ребят, пройдя у нас реабилитацию, научился печь хлеб и сейчас трудится на СВО в сфере тылового обеспечения. Он организовал уже несколько хлебозаводов, внес несколько рациональных предложений по изготовлению хлеба...
«Святоград» и «светлячки»
«Святоград» не только растёт и развивается сам, но и старается поддерживать другие социальные проекты Гатчинской епархии. Центр сотрудничает с фондом «Защитники Отечества», реабилитационным центром «Дарина» и другими социальными учреждениями.
- Социальные работники центра могут перенаправить людей, обратившихся к нам за помощью, в другие места - например, к нашим добрым батюшкам, которых много в нашей епархии, - говорит отец Алексей. - Они помогают нам решать и отрабатывать любую проблему. Среди таких наших «светлячков» - отец Аркадий Петровцев, который руководит Домом трудолюбия в деревне Оржицы: к нему мы отправляем бездомных. В поселке Карташевская - отец Николай Груздев, в Кингисеппе - отец Михаил Мещеряков. В Сосновом Бору паллиативных бездомных принимает Ольга Николаевна Павлова... Если мы не можем решить наш вопрос самостоятельно, мы обращаемся в Синодальный отдел патриархии, и они включаются, всецело помогая нам. У нас много единомышленников, союзников, соработников, и это здорово!
Священники храма святого Владимира вместе с сестрами милосердия регулярно посещают Гатчинский психоневрологический интернат. Люди, проживающие в ПНИ, в свою очередь, наносят визиты в «Святоград».
Также храм окормляет воспитанников реабилитационного детского центра «Дарина» в Гатчине. Ребята из этого центра вместе с отцом Алексеем выезжают в интересные места Гатчинского района, посещают фермерские хозяйства, катаются на лошадях в конных клубах.
Воспитанники «Дарины» - желанные гости и в самом «Святограде». Так, например, 28 марта ребята посетили храм во имя святого князя Владимира, поприсутствовали на молебне о здравии у чудотворной иконы Божией Матери «Взыскание погибших». А после небольшой беседы с настоятелем храма детей накормили вкусным обедом и пригласили поучаствовать в мастер-классах в центре «Красно Солнышко». Посетили они также швейную и столярную мастерские. Такие путешествия дарят детям незабываемые эмоции и, конечно, внимание, тепло и любовь, которых им так недостаёт.
Главное богатство «Святограда» - люди
Утром каждого понедельника дружная команда «Святограда» собирается в трапезной Владимирской церкви - подвести итоги минувшей недели и наметить планы на будущее. Небольшое собрание по традиции возглавляет отец Алексей Дудин. Активное ядро «Святограда» — около сорока штатных сотрудников. Объём работы огромен, и справиться с ним помогают добровольцы. По словам отца Алексея, основное преимущество «Святограда» перед другими структурами, занимающимися социальной деятельностью, в том, что здесь объединились высокомотивированные люди.
- Основной наш ресурс — люди с добрыми сердцами: мы их собираем, - говорит отец Алексей. - Они горят этим делом и видят в нем миссию своей жизни. У нас, пожалуй, не осталось ни одного человека, который ходил бы сюда, как на работу.
- Действительно, иногда я себя спрашиваю, зачем я иду на свою работу? - говорит Наталья, куратор направления по работе с добровольцами. - Зарабатывать деньги можно в разных сферах нашей жизни. Но здесь, под руководством отца Алексея, четко транслируется принцип помощи конкретному человеку. И для меня это очень важно. Есть человек, есть его запрос, и ты идешь и помогаешь ему. Каждый из нас вносит свою небольшую лепту в одно большое и важное дело: помогая каждому конкретному просителю. Мы делаем мир хотя бы чуть-чуть добрее. И это очень мотивирует!
- Наша основная миссия — работать не на поток, а ради каждого конкретного человека, который к нам приходит, и нам это удаётся, - говорит отец Алексей. - Работа с людьми, с просителями — тяжёлое дело. Но мы, во-первых, доверяем Богу. А во-вторых, вся наша работа построена на том, что многие наши благополучатели становятся нашими добровольцами. Они вовлекаются в деятельность «Святограда», становясь гармоничной частью нашей большой семьи, нашей христианской общины.
Ресурсы «Святограда»
- Мы не обременены какой-то тяжелой бюрократической структурой, - отмечает отец Алексей. - Мы максимально пластичны, живы и можем выбирать то направление, которое нам видится наиболее эффективным.
Как он говорит, задачи «Святограда», его миссии появились из реальных запросов текущей жизни:
- Мы ничего не придумывали сами. Приходят к нам в храм зависимые люди — соответственно, нужен реабилитационный центр для них. Приходят нуждающиеся — нужен антикризисный семейный центр. Приходят люди с детьми — у нас формируется детский центр. Нам приносят какие-то вещи — у нас появляется гуманитарный склад. У нас под опекой семьи, которые получают гуманитарную помощь — для них организованы мастерские, которые помогают в том числе и в деятельности «Святограда». Страна участвует в СВО - «Святоград» создает зону для плетения сетей. Наша швейная мастерская и наши добровольцы активно подключаются ко всем инициативам, которые необходимы для решения главных насущных социальных проблем.
Деятельность «Святограда» и общины при храме была бы невозможна без жертвователей, которые не остаются равнодушными к чужим бедам, без сестер милосердия и добровольцев. Спасибо им огромное за поддержку и их труд!
Значительная часть средств поступает за счет грантовой поддержки социальных проектов: «Святоград» выигрывает и реализует гранты православной инициативы, фонда Президентских грантов, фонда культурных инициатив, губернаторские гранты. Организацию активно поддерживает Московская патриархия, выделяя деньги на просьбы нуждающихся. Сейчас «Святоград» является оператором «Линии милосердия» по Северо-Западному федеральному округу: его задача — поддерживать и обеспечивать прохождение на уровне отчетности тех просьб, которые приняты к исполнению.
Впереди у «Святограда» ещё множество планов. К сентябрю на территории центра планируют открыть первый класс русской классической школы. Также планируется открытие его филиалов на территории Гатчинской епархии и всей Ленинградской области. В более отдаленных планах — расширение и строительство полноценного детского центра, строительство социальной гостиницы для реабилитационного центра и школы.
Ещё одна заветная цель есть у отца Алексия Дудина — построить храм во имя Иоанна Богослова, как знак примирения русского народа и всего нашего общества...
Юлия Лысанюк
Контакты «Святограда»:
Антикризисный центр: Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Строителей, 3А. Реабилитационный центр «Возвращение» (горячая линия): 8 931 360 20 22. Социальная помощь: 8 962 718 19 19.
Официальное представительство «Святограда» в Гатчине: ул. Карла Маркса, 27.
Подростковый клуб «Облако»: пос. Пудость, ул. Половинкиной, 83, 2 эт. Тел. для справок: 8 952 376 1401.
Группа ВКонтакте: «Святоград» (https://vk.com/swyatograd)
Сайт храма святого равноапостольного князя Владимира: https://khramu.ru/