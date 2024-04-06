Антикризисный центр «Святоград»: чужой беды не бывает

«Святоград» как православный проект

Как считает руководитель проекта «Святоград» отец Алексей Дудин, невозможно выстроить дом, который не стоит на основании веры, Христовых заповедей. Прежде всего, «Святоград» — это православный проект, сложившийся вокруг храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунаре.

Этот красивый небольшой храм был построен в Коммунаре в 2012 году, сразу же прослыв «народным». И не только потому, что в его строительстве принимали активное участие прихожане, но и благодаря поддержке, которую приход начал оказывать нуждающимся людям. Настоятелем храма с 2012 года является иерей Алексей Дудин. С самого начала вокруг Владимирской церкви возникло два крупных социальных движения, которые существуют до сих пор — православное сестричество и общество трезвости.

В сестричестве при храме святого Владимира — более двадцати женщин. Сёстры милосердия трудятся на гуманитарном складе, посещают на дому инвалидов, приносят им продуктовые наборы, разговаривают с людьми, поддерживают их. Приходят к нуждающимся в духовной поддержке и батюшки — утешить, исповедовать, причастить, согреть сердце. Также священники храма окормляют частный пансионат для пожилых людей в Коммунаре.

Сестричество оперативно реагирует на просьбы медицинского характера: на базе «Святограда» периодически проводятся курсы обучения младшего медицинского персонала с выдачей соответствующего государственного удостоверения.

Реабилитационный центр «Возвращение»

Общество трезвости появилось при храме около десяти лет назад.

- Я сам — выходец из храма иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» в Петербурге, из трезвеннической православной общины, - говорит отец Алексей Дудин. - Общество трезвости в Коммунаре началось с работы с созависимыми, к которой мы привлекали православного психолога. Затем к нам начали приводить людей, которые были еще не очень готовы бросить пить, не очень хотели работать, но очень хотели есть и быть в тепле. Наши реабилитационные действия мы старались строить на принципе молитвы и труда. Именно эти люди подвигли нас построить социальный центр имени Иоанна Кронштадтского. Он был изначально задуман как Дом трудолюбия для людей, которые нуждаются в постоянном пребывании рядом с храмом — в рамках такого спасительного ковчега. Мы поселили здесь людей, страдающих от пьянства и наркомании.

В 2019 году Общество трезвости было преобразовано в полноценный 12-шаговый реабилитационный центр «Возвращение» с православным наполнением. Эффективность реабилитации в центре очень высока: в состоянии длительной ремиссии (три года и больше) выходит около 50 процентов выпускников — очень высокий показатель с точки зрения наркологии.

- У многих в голове образ, что в Церкви люди летают на крылышках, - говорит отец Алексей. - Не летают! Церковь — это не общество святых. Это толпа кающихся грешников. И вообще на свете есть только два типа людей: грешники и кающиеся грешники. Тот, кто кается постоянно, не позволяет себе грешить и отрабатывает даже малые прегрешения в мыслях (а они бывают у всех) — тот становится святым, то есть приходит в то состояние, в котором любого человека ждет Бог. Так вот, наши кающиеся грешники довольно эффективно трезвятся.

В составе реабилитационного центра «Возвращение» — семь консультантов, не считая волонтеров. На реабилитации находится обычно около пятнадцати человек. Важное направление — второй этап, когда люди уже не только трезвятся, но и отрабатывают навыки трудотерапии. В центре «Возвращение» ведётся работа и с близкими родственниками зависимых людей: им также нужна психологическая или консультационная помощь.

«Святоград» как агломерат социальных проектов

В 2019 году при храме святого Владимира был образован благотворительный проект отдела по социальному служению и благотворительности Гатчинской епархии. Его задача - оказание комплексной социальной помощи и духовной поддержки людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также координация и всесторонняя поддержка социальных проектов Гатчинской епархии. Проект получил название «Святоград», как и антикризисный центр, созданный в рамках этого проекта. В 2021 году центр «Святоград» был официально зарегистрирован как некоммерческая организация и с этого момента начал получать грантовую поддержку самого разного уровня.

Сейчас «Святоград» напоминает городок в миниатюре, выстроенный вокруг храма святого Владимира: небольшая деревянная колокольня, двухэтажный приходской дом, мастерские, швейный цех, пекарня, детская площадка... Но главное - сюда может прийти каждый, кому нужна помощь, и никому здесь в ней не откажут.

Антикризисный семейный центр

На попечении благотворительного проекта «Святоград» в настоящее время находятся более 700 нуждающихся семей. Они регулярно обеспечиваются товарами первой необходимости - продуктами, наборами бытовой химии, одеждой. При храме работает склад гуманитарных вещей, где можно подобрать одежду и обувь для взрослых и детей, игрушки.

Все желающие могут приобрести полезные навыки на мастер-классах по пошиву постельного белья, ремонту одежды и каркасному строительству, что даёт возможность дополнительного заработка и последующего трудоустройства.

В поле действия «Святограда» - Коммунар, Гатчина и Пудость, где расположились три опорных пункта центра. Помощь получают и люди из других населенных пунктов Гатчинской епархии.

- При необходимости мы готовы оказывать адресную помощь, особенно если человек оказался в экстренной ситуации: сгорел дом, необходима дорогостоящая операция или возникла другая жизненная ситуация, требующая нестандартного решения, и которую нельзя решить с помощью государства, - говорит отец Алексей. - Мы не дублируем функции государства — это наше кредо. Главное — помочь человеку.

Детский центр «Красно Солнышко»

Есть в «Святограде» ещё один «бренд» - детский центр «Красно Солнышко». Возник он так: в проект начали приходить добровольцы - люди из антикризисного семейного центра. Хотели помогать, но не с кем было детей оставить. В итоге в «Святограде» появилась дневная группа кратковременного пребывания, а потом здесь начали проводить и вечерние занятия с детьми.

Сейчас в центре «Красно Солнышко» трудятся шесть педагогов, которые с радостью делятся с детьми своей любовью и талантами. Здесь есть мини-сад для малышей, группы подготовки к школе, продленного дня для младших школьников. Ведутся занятия по творческим направлениям, ментальной арифметике и иностранным языкам. На школьных каникулах работает клуб для школьников. Также при центре действует киноклуб для подростков и взрослых, проводятся психологические консультации для родителей.

В детском центре помогают социализировать так называемых «несистемных» детей - потихоньку, через любовь, принимая ребенка таким, какой он есть, и принимая его родителей — без осуждения. И родитель начинает понимать, что с ребенком все в порядке, и ребенок успокаивается. Через пару месяцев такие малыши уже могут посещать детский сад, а многие мамы остаются при центре как добровольцы — находят себе какое-либо занятие, работают в швейной мастерской и заодно поддерживают других мам.

«Облако» для подростков

Не так давно под эгидой «Святограда» в Пудости открылось молодёжное антикафе «Облако», где ребята могут весело, интересно и с пользой для себя проводить свободное время. В этом уютном месте каждый подросток может найти занятие по душе, поиграть в настольные игры, научиться чему-то новому, отдохнуть и пообщаться со сверстниками - вместо бесцельного шатания на улице. Упор здесь делается по профилактику деструктивного поведения, ребята регулярно общаются с психологом.

Недавно в рамках клуба «Облако» начались занятия в школе блогеров. Здесь ждут всех, кто хочет научиться создавать фото и видео-контент - грамотно фотографировать и обрабатывать фотографии, снимать и монтировать видео, писать сценарий к роликам и интересные посты, красиво говорить на камеру.

Также в «Облаке» открыл свои двери православный клуб для взрослых, где рады всем, кто хочет больше узнать о православной вере.

«Святоград» помогает фронту

Одно из важных направлений деятельности «Святограда» - помощь нашим бойцам в зоне СВО. Отец Алексей Дудин — духовник просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец».

- Эта проблема многогранная, и ее решением мы занимались и занимаемся, - говорит отец Алексей. - В этом году «Ленинградскому добровольцу» исполняется 10 лет, опыт помощи воюющему Донбассу у него очень большой. Мы очень плодотворно сотрудничаем с этим центром, отправляя с его помощью на Донбасс всё, что мы здесь делаем и собираем, причём адресно. Это гуманитарная помощь, маскировочные сети и маскировочные костюмы, окопные свечи, письма поддержки от детей... Наша швейная мастерская шьет белье и медицинские валики для раненых в госпитале.

Также «Святоград» отправляет на фронт бронежилеты для священников, которые находятся в зоне боевых действий, оказывая духовную помощь нашим военным. Это нелёгкое и опасное служение несут сегодня около ста священнослужителей.

- Я сам несколько раз выезжал на новые территории - в Енакиево, в Донецк, - говорит отец Алексей. - Поверьте, неверующих людей там нет. И помощь священника нужна, как нужно любое доброе слово, любое тёплое отношение и забота. Те письма, которые пишут наши дети, очень нужны солдатам. Они согревают душу ребятам, и они их постоянно перечитывают. Это дорогого стоит... К нам периодически попадают люди, воевавшие на СВО. Так, например, Дима попал сюда, потому что на его глазах фактически расстреляли всю его роту, и он пил горькую, не останавливаясь. Прошел у нас реабилитацию, встал на ноги и пошел обратно туда воевать... На фронте воюют и некоторые наши выпускники. Один из ребят, пройдя у нас реабилитацию, научился печь хлеб и сейчас трудится на СВО в сфере тылового обеспечения. Он организовал уже несколько хлебозаводов, внес несколько рациональных предложений по изготовлению хлеба...

«Святоград» и «светлячки»

«Святоград» не только растёт и развивается сам, но и старается поддерживать другие социальные проекты Гатчинской епархии. Центр сотрудничает с фондом «Защитники Отечества», реабилитационным центром «Дарина» и другими социальными учреждениями.

- Социальные работники центра могут перенаправить людей, обратившихся к нам за помощью, в другие места - например, к нашим добрым батюшкам, которых много в нашей епархии, - говорит отец Алексей. - Они помогают нам решать и отрабатывать любую проблему. Среди таких наших «светлячков» - отец Аркадий Петровцев, который руководит Домом трудолюбия в деревне Оржицы: к нему мы отправляем бездомных. В поселке Карташевская - отец Николай Груздев, в Кингисеппе - отец Михаил Мещеряков. В Сосновом Бору паллиативных бездомных принимает Ольга Николаевна Павлова... Если мы не можем решить наш вопрос самостоятельно, мы обращаемся в Синодальный отдел патриархии, и они включаются, всецело помогая нам. У нас много единомышленников, союзников, соработников, и это здорово!

Священники храма святого Владимира вместе с сестрами милосердия регулярно посещают Гатчинский психоневрологический интернат. Люди, проживающие в ПНИ, в свою очередь, наносят визиты в «Святоград».

Также храм окормляет воспитанников реабилитационного детского центра «Дарина» в Гатчине. Ребята из этого центра вместе с отцом Алексеем выезжают в интересные места Гатчинского района, посещают фермерские хозяйства, катаются на лошадях в конных клубах.

Воспитанники «Дарины» - желанные гости и в самом «Святограде». Так, например, 28 марта ребята посетили храм во имя святого князя Владимира, поприсутствовали на молебне о здравии у чудотворной иконы Божией Матери «Взыскание погибших». А после небольшой беседы с настоятелем храма детей накормили вкусным обедом и пригласили поучаствовать в мастер-классах в центре «Красно Солнышко». Посетили они также швейную и столярную мастерские. Такие путешествия дарят детям незабываемые эмоции и, конечно, внимание, тепло и любовь, которых им так недостаёт.

Главное богатство «Святограда» - люди

Утром каждого понедельника дружная команда «Святограда» собирается в трапезной Владимирской церкви - подвести итоги минувшей недели и наметить планы на будущее. Небольшое собрание по традиции возглавляет отец Алексей Дудин. Активное ядро «Святограда» — около сорока штатных сотрудников. Объём работы огромен, и справиться с ним помогают добровольцы. По словам отца Алексея, основное преимущество «Святограда» перед другими структурами, занимающимися социальной деятельностью, в том, что здесь объединились высокомотивированные люди.

- Основной наш ресурс — люди с добрыми сердцами: мы их собираем, - говорит отец Алексей. - Они горят этим делом и видят в нем миссию своей жизни. У нас, пожалуй, не осталось ни одного человека, который ходил бы сюда, как на работу.

- Действительно, иногда я себя спрашиваю, зачем я иду на свою работу? - говорит Наталья, куратор направления по работе с добровольцами. - Зарабатывать деньги можно в разных сферах нашей жизни. Но здесь, под руководством отца Алексея, четко транслируется принцип помощи конкретному человеку. И для меня это очень важно. Есть человек, есть его запрос, и ты идешь и помогаешь ему. Каждый из нас вносит свою небольшую лепту в одно большое и важное дело: помогая каждому конкретному просителю. Мы делаем мир хотя бы чуть-чуть добрее. И это очень мотивирует!

- Наша основная миссия — работать не на поток, а ради каждого конкретного человека, который к нам приходит, и нам это удаётся, - говорит отец Алексей. - Работа с людьми, с просителями — тяжёлое дело. Но мы, во-первых, доверяем Богу. А во-вторых, вся наша работа построена на том, что многие наши благополучатели становятся нашими добровольцами. Они вовлекаются в деятельность «Святограда», становясь гармоничной частью нашей большой семьи, нашей христианской общины.

Ресурсы «Святограда»

- Мы не обременены какой-то тяжелой бюрократической структурой, - отмечает отец Алексей. - Мы максимально пластичны, живы и можем выбирать то направление, которое нам видится наиболее эффективным.

Как он говорит, задачи «Святограда», его миссии появились из реальных запросов текущей жизни:

- Мы ничего не придумывали сами. Приходят к нам в храм зависимые люди — соответственно, нужен реабилитационный центр для них. Приходят нуждающиеся — нужен антикризисный семейный центр. Приходят люди с детьми — у нас формируется детский центр. Нам приносят какие-то вещи — у нас появляется гуманитарный склад. У нас под опекой семьи, которые получают гуманитарную помощь — для них организованы мастерские, которые помогают в том числе и в деятельности «Святограда». Страна участвует в СВО - «Святоград» создает зону для плетения сетей. Наша швейная мастерская и наши добровольцы активно подключаются ко всем инициативам, которые необходимы для решения главных насущных социальных проблем.

Деятельность «Святограда» и общины при храме была бы невозможна без жертвователей, которые не остаются равнодушными к чужим бедам, без сестер милосердия и добровольцев. Спасибо им огромное за поддержку и их труд!

Значительная часть средств поступает за счет грантовой поддержки социальных проектов: «Святоград» выигрывает и реализует гранты православной инициативы, фонда Президентских грантов, фонда культурных инициатив, губернаторские гранты. Организацию активно поддерживает Московская патриархия, выделяя деньги на просьбы нуждающихся. Сейчас «Святоград» является оператором «Линии милосердия» по Северо-Западному федеральному округу: его задача — поддерживать и обеспечивать прохождение на уровне отчетности тех просьб, которые приняты к исполнению.

Впереди у «Святограда» ещё множество планов. К сентябрю на территории центра планируют открыть первый класс русской классической школы. Также планируется открытие его филиалов на территории Гатчинской епархии и всей Ленинградской области. В более отдаленных планах — расширение и строительство полноценного детского центра, строительство социальной гостиницы для реабилитационного центра и школы.

Ещё одна заветная цель есть у отца Алексия Дудина — построить храм во имя Иоанна Богослова, как знак примирения русского народа и всего нашего общества...

Юлия Лысанюк

Контакты «Святограда»:

Антикризисный центр: Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Строителей, 3А. Реабилитационный центр «Возвращение» (горячая линия): 8 931 360 20 22. Социальная помощь: 8 962 718 19 19.

Официальное представительство «Святограда» в Гатчине: ул. Карла Маркса, 27.

Подростковый клуб «Облако»: пос. Пудость, ул. Половинкиной, 83, 2 эт. Тел. для справок: 8 952 376 1401.

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Сайт храма святого равноапостольного князя Владимира: https://khramu.ru/