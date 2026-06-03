Ленинградские школьники могут выиграть поездку в детский центр «Артек»

Тематика смены – естественные науки. Эта смена, организованная в рамках реализации мероприятий нацпроекта «Молодежь и дети» станет настоящим открытием для юных исследователей, которые хотят глубже погрузиться в мир экологии, медицины, агроэкологии, агроинженерии, химии новых материалов и других современных сфер. Ребята смогут попробовать себя в направлениях, где научные знания помогают создавать реальные прикладные решения и лучше понять, какие профессии могут стать частью их будущего профессионального маршрута.

В смене могут принять участие ребята от 14 до 17 лет, участники проекта «Билет в будущее», зарегистрированные на портале bvbinfo.ru. Конкурс проводится на безвозмездной основе. Организатором выступает Фонд Гуманитарных Проектов, а партнёром – Международный детский центр «Артек».

Заявки принимаются с 1 июня по 17 июля 2026 года. Документы необходимо направить на электронную почту: uchastnik@bvbinfo.ru.

Победители получат сертификат на участие в тематической смене и смогут зарегистрироваться в АИС «Артек.

Подробные условия, требования к заявке и порядок отбора размещены на официальных сайтах проекта и МДЦ «Артек».