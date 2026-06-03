Бал школьного спорта Ленинградской области

Бал школьного спорта стал настоящим праздником, где не только вручали заслуженные награды, но и радовали яркими творческими номерами, вдохновляли добрыми пожеланиями, проводили игры и фотосессии.

На церемонии выступили представители администрации Гатчинского округа, профильных комитетов региона, образовательных организаций, спортивных федераций и учреждений. Почетные гости говорили о развитии школьного спорта как об одной из главных задач федеральной системы образования, мощном ресурсе, который способствует формированию здорового и сильного поколения.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских поблагодарил учителей физкультуры, тренеров-преподавателей, особенно тех, кто с первых лет участвует в реализации проекта, отметил результаты, которые радуют и вдохновляют. И это не только спортивные успехи, но и духовно-нравственные: ребята знают и дружно исполняют гимн своей страны, с гордостью носят клубную форму, уважительно относятся к государственным символам.

От руководителей округа и всех гатчинцев гостей приветствовал заместитель главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов.

- Вы все – молодцы, – сказал Павел Викторович, обращаясь к юным спортсменам. – Сегодня, поднимаясь на сцену и получая заслуженные награды, помните о своих педагогах, вместе с которыми вы преумножаете личные достижения. Впереди у вас еще много побед! А ближайшая задача – хорошо провести летние каникулы!

Областной центр «Ладога» награждал победителей, призеров и участников по итогам регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» и Спартакиады школьников Ленинградской области. Федерация школьного спорта Ленинградской области вручала награды лучшим школьным спортивным клубам региона.

По итогам рейтинга 2025–2026 в Лиге школьного спорта большинство призовых мест за Всеволожским и Кировским районами. В результате звания «Лучший муниципальный район» удостоен Всеволожский район. А «Лучшим руководителем школьного спортивного клуба» стал Артем Мытник – руководитель школьного спортивного клуба «Оплот» Кировской школы. Этот же клуб был признан «Лучшим школьным спортивным клубом».

Гатчинские школы также активно участвовали в мероприятиях спортивного года. В областной Спартакиаде школьников Ленинградской области четвертое место в первой подгруппе заняла Дружногорская школа, восьмое место во второй подгруппе – Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского.

Бронзовым призером в номинации «Лучший школьный спортивный клуб по нормативам ГТО» среди сельских школ стал школьный спортивный клуб «Радуга» Большеколпанской школы. А победителями – спортклубы «Лидер спорта» Кузьмоловской школы № 1 и «Стрела» Колтушской школы Всеволожского района. Школьные спортивные клубы, занявшие первое место, награждены переходящим кубком Региональной школьной спортивной лиги Ленинградской области.

Напомним, что школьный спорт в Ленинградской области активно начал развиваться с 2013 года. В течение сезона проходит 13 фестивалей региональной школьной спортивной лиги. Соревнования организуются по 14 видам спорта: от шахмат до мини-лапты.

Татьяна Можаева