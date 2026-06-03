Ленобласть и Монголия наметили новые шаги в сотрудничестве

Вопросы двустороннего сотрудничества обсудил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко с заместителем председателя Великого Государственного Хурала Монголии Бухчулууном Пурэвдоржем. Встреча состоялась накануне официального открытия Петербургского международного экономического форума.

«Для Ленинградской области — это хорошее начало ПМЭФ. Наш регион — один из лидеров экономического роста в России. Наш потенциал держится на четырёх опорах: мощная промышленность, портовая инфраструктура, развитый агропромышленный комплекс и динамично растущий туризм. Эти направления открывают реальные возможности для международного сотрудничества. Мы видим большие перспективы в возобновлении поставок вагонов повышенной грузоподъёмности, произведённых на Тихвинском вагоностроительном заводе, готовы делиться опытом в племенном животноводстве, развивать культурные связи и туризм, готовы рассмотреть возможности обучения монгольских студентов в нашем университете имени Пушкина», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Он также отметил, что Ленинградская область планирует визит официальной делегации в Монголию, в рамках которого предполагается заключение Соглашения о сотрудничестве с Центральным аймаком, и пригласил монгольских партнёров на Балтийский региональный инвестиционный форум БРИФ-26 в сентябре этого года, отметив, что такие встречи влияют на укрепление взаимовыгодного сотрудничества.

Бухчулуун Пурэвдорж поблагодарил регион за поддержку, отметил, что у двух стран богатая совместная история и большие перспективы для развития отношений.

Ленинградскую область и Монголию связывают экономические и гуманитарные связи. В 2024 году завершены ремонтно-реставрационные работы на мемориальном комплексе советским воинам на горе Зайсан. В 2026 году спасатели Аварийно-спасательной службы Ленинградской области приняли участие в совместной российско-монгольской поисковой экспедиции в районе сражений 1939 года на реке Халхин-Гол. В мае Ленинградскую область посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в России господин Даваа, который познакомился с инвестиционным, промышленным и туристским потенциалом региона и принял участие в традиционном фестивале «Корюшка идёт!».