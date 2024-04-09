14 тысяч ленинградских школьников примут участие в проекте «Билет в будущее»

Основная цель проекта «Билет в будущее» помочь школьникам 6-11-х классов раскрыть свои таланты, подойти осознано к выбору профессии, а также показать возможности профессионального развития. В этом году его участниками станут 14 тысяч школьников и более 200 педагогов-навигаторов из региона.

«В настоящий момент специалистами Центра «Интеллект», регионального оператора проекта «Билет в будущее», ведется подготовка к старту программы в 2024 году. В мае мы приступим к регистрации общеобразовательных организаций, муниципальных координаторов, администраторов и педагогов-навигаторов школ на цифровой платформе https://bvbinfo.ru/. Основные мероприятия для учащихся традиционно будут проводиться с сентября. Помимо уже знакомых занятий в рамках курса «Россия – мои горизонты» ребят ожидает прохождение диагностик и профориентационного тестирования, позволяющих выявить интересы и склонности к выбору профессии в определенной профессиональной среде», – прокомментировал руководитель проекта в Ленинградской области Дмитрий Ксенофонтов.

Участники проекта будут посещать различные предприятия, колледжи, вузы, попробуют себя в различных мастер-классах и профессиональных пробах, а также посетят промышленные экскурсии на площадках партнеров проекта из числа ведущих предприятий региона. Все это позволит выявить их интересы и поможет определиться в выборе будущей специальности.

«Конечно, мне очень понравился проект и его проведение. Результаты теста помогли мне понять и сделать выбор, в какую сторону я хочу идти в своей жизни. Большинство из результатов были для меня неожиданными, но очень интересными. Этот проект помогает выбрать свое предназначение, открывает возможность приобрести новые знания и познакомиться с новыми людьми. Здесь мы, участники, находим себя и похожих на себя сверстников и взрослых, которые могут помочь осуществить мечту», – поделилась София Кренева, участница проекта прошлых лет.

Напомним, что в Ленинградской области профориентационный проект «Билет в будущее» успешно реализуется с 2019 года. За это время более 20 тысяч школьников уже приняли участие в различных практических пробах и получили свои рекомендации по выбору пути профессионального развития.