Корюшка пошла

Сегодня суточные уловы в устье реки Волхов составляют около 6 тонн и каждый день будут увеличиваться. Массовый ход рыбы ожидается со второй декады апреля.

Квота на добычу ладожской корюшки в 2024 году составляет 1224,9 тонн, право на промышленный лов ладожской корюшки имеют 24 организации и индивидуальных предпринимателя. Промысел будет идти в устьях рек Волхов, Сясь и Свирь.

В 2023 году рыбаки Ладожского бассейна добыли 1225,2 тонн (113,2% к 2022 году) рыбы, это лучший за последние 5 лет объем вылова корюшки.

18 мая в городе Новая Ладога состоится 6 Ленинградский областной туристский гастрономический фестиваль «Корюшка идёт!».