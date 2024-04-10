Летят гуси

Рассказывает ведущий специалист Юго-Западного отдела комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области Павел Яблоков:

- В южных районах Ленинградской области, к которым относятся Гатчинский, Волосовский, Кингисеппский, Киришский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский и Тосненский районы, охота на гуся и селезня открывается с 20 апреля – на десять дней. На боровую дичь – вальдшнепа, тетерева и глухаря – охота на юге области начнется позже: с 27 апреля.

В северных районах – Бокситогорском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Кировском, Лодейнопольском, Подпорожском, Приозерском и Тихвинском – весенняя охота на гусей и селезней откроется, как обычно, спустя неделю – с 27 апреля. Соответственно, сроки охоты на боровую дичь в северных районах также сдвигаются: десять дней охоты на вальдшнепа, тетерева и глухаря начнутся там с 4 мая.

Напомним о некоторых ограничениях весенней охоты. Охотиться можно только из укрытия. Охота с подхода, за исключением охоты на глухаря, запрещена и карается лишением права охоты. Та же мера наказания применяется и к нарушителям общих ограничений: нельзя применять патроны с дробью более 5 мм, использовать для добычи пернатой дичи любые световые приборы и электронные устройства, имитирующие голоса животных.

Сведения о добытой или не добытой дичи должны быть сданы в течение 20 дней после окончания срока действия разрешения – либо в отдел областного комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира в Гатчине, либо можно отправить на сайт комитета https://fauna.lenobl.ru/ или на почту. В случае нарушения охотник не получит разрешения на охоту в течение года.

- Павел Геннадьевич, расскажите, как прошла зимняя охота?

- Зимняя охота на основные виды дичи закрылась 29 февраля, а на волка – 31 марта. Ситуация с волками в Ленинградской области стабилизировалась. В этом году было добыто не более двух волков. Поскольку мы кабана регулируем уже несколько лет и доводим численность до одной особи на 4 тысячи гектаров, то кабана в наших угодьях очень мало. Соответственно, и часть волков ушла туда, где корма больше. Кроме того, в прошлом году было добыто довольно много волков, их численность отрегулирована.

- Браконьеров нет?

- Случаев браконьерства не выявлено. Есть нарушители правил охоты, которые по незнанию охотились на вальдшнепа раньше срока – суд лишил их права охоты на год.

Вообще, в Гатчинском районе все четко и стабильно: кто-то добывает много дичи, кто-то – мало, а кто-то из года в год не добывает ничего, зато гуляет по лесу и наслаждается природой. Поскольку охота в наших лесах не промысловая, а спортивно-любительская, взял разрешение – и можешь с ружьем гулять, но добычи никто не гарантирует. И у большинства охотников даже нет такой задачи – непременно что-то добыть.

- Зверя мало?

- Зверя в наших лесах достаточно, но зверь тоже приспособился – он много лет с удовольствием живет рядом с человеком и стал хитрым. Того же зайца добыть под Петербургом очень тяжело. Он и следа не дает, и прячется, может в садоводство забежать и под дом залезть. Людей абсолютно не боится, но понимает, что от них исходит опасность. То же самое с лисицей, лосем, медведем. Самки животных стараются селиться поближе к жилью – много корма и подальше от волков. Поэтому очень часто поступают сообщения – то там, то здесь люди видят в деревнях диких животных.

- Павел Геннадьевич, напомните, где выдается разрешение на охоту?

- Разрешение на добычу птиц в общедоступных охотничьих угодьях во все районы Ленинградской области можно оформить либо в МФЦ, либо на портале «Госуслуг», либо у нас в отделе по адресу: г. Гатчина, ул. К. Маркса, 66-а, 3 этаж. Приемные дни: вторник – с 10 до 17 часов, четверг – с 10 до 13 часов. Телефон для обязательной предварительной записи: 81371-32-903.

Екатерина Дзюба

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