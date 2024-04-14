Кто в Гатчинском районе 15 апреля останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
15.04.2024 с 10:00 до 17:00
Вырицкое поселение:
д. Введенское.
15.04.2024 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское поселение:
д. Новое Хинколово.
15.04.2024 с 09:00 до 18:00
Новосветское поселение:
д. Сабры,
п. Новый Свет (промзона).
15.04.2024 с 09:00 до 19:00
Кобринское поселение:
п. Карташевская,
д. Руново,
д. Кобрино.
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