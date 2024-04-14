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Кто в Гатчинском районе 15 апреля останется без света

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

15.04.2024 с 10:00 до 17:00

Вырицкое поселение:

д. Введенское.

 

15.04.2024 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское поселение:

д. Новое Хинколово.

 

15.04.2024 с 09:00 до 18:00

Новосветское поселение:

д. Сабры,

п. Новый Свет (промзона).

  

15.04.2024 с 09:00 до 19:00

Кобринское поселение:

п. Карташевская,

д. Руново,

д. Кобрино.