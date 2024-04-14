Кто в Гатчинском районе 15 апреля останется без света

В марте 2024 года отметил день рождения музей города Гатчины на проспекте 25 Октября. Но и до него в Гатчине существовал краеведческий музей. Где хранятся фонды первого краеведческого музея? Почему он трансформировался? С чего все начиналось и какова его дальнейшая судьба? Рассказывает первый директор музея Любовь Федоровна Куляхтина, посвятившая музейной работе более полувека жизни.