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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 16 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 апреля 2024 года будет пре-кращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчин-ского района:

Рубрики:  ЖКХ

16.04.2024 с 10:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Введенское.

 

16.04.2024 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

д. Руново,

д. Кобрино ул. Парковая, ул. Пушкина

 

16.04.2024 с 09:00 до 17:00

Сусанинское СП

д Ковшово  

 

16.04.2024 с 10:00 до 18:00

Новосветское СП:

д. Сабры,

п. Новый Свет массив 32