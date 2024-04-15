Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 16 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 апреля 2024 года будет пре-кращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчин-ского района:
Рубрики: ЖКХ
Вырицкое ГП:
д. Введенское.
16.04.2024 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
д. Руново,
д. Кобрино ул. Парковая, ул. Пушкина
16.04.2024 с 09:00 до 17:00
Сусанинское СП
д Ковшово
16.04.2024 с 10:00 до 18:00
Новосветское СП:
д. Сабры,
п. Новый Свет массив 32
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.