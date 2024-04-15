Ленобласть все более эффективно использует госимущество

Также к рекордным бюджетным поступлениям в 4,5 млрд рублей привела самая крупная сделка за последние 20 лет, - продажа всех принадлежащих Ленинградской области акций АО «Отель «Звездный».

«В этом году второго отеля «Звездный» у нас не будет, поэтому нужно сконцентрироваться на других источниках», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя доклад председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом Маринэ Тоноян.

По словам Маринэ Тоноян, такая работа уже ведется: в 2023 году 3,6 млрд принесло использование государственного и муниципального имущества (+8% к 2022 году), причем многие районы стали активнее работать с имуществом, как результат, впервые с 2020 года в отчетном периоде доходы консолидированного бюджета от аренды муниципального имущества увеличились. Чемпионы по доходам от аренды муниципального имущества — Выборгский и Всеволожский районы.