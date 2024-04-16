Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов подвел итоги года

«За год поступило 2560 обращений, в 2022 году их было 2890. Существенно снизилось количество жалоб на нарушение жилищных прав. От семей с детьми впервые за пять лет в «лидеры» вышли обращения, не связанные с деятельностью органов государственной власти или местного самоуправления: многие касались семейных разногласий, воспитания и проживания детей. Единичными были письма от обманутых дольщиков.

Сейчас на первом месте обращения, связанные с СВО, а также нарушением личных прав граждан (55%). В 2023 году заявители просили содействия в иных вопросах: розыске военнослужащего и освобождении из плена, предоставлении мер соцподдержки и «боевых» выплат, подтверждения статуса участника боевых действий. Мы активно помогали в разрешении непростых ситуаций, и это содействие дало хорошие результаты. Второе место занял «социальный блок»: здравоохранение, образование, экология. Третье – экономические вопросы: имущественные споры, оформление земельных участков в собственность и бремя их содержания, невыплата зарплат», – рассказал Сергей Шабанов.

Важным моментом для региона стало первое проведение в Ленинградской области Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека. Мероприятие собрало уполномоченных из всех субъектов страны, включая недавно присоединившиеся регионы, и было посвящено защите прав человека в сфере социального обслуживания. Практическая часть мероприятия включила в себя изучение опыта работы областного Мультицентра социальной и трудовой интеграции. Участники координационного совета во главе с федеральным Уполномоченным Татьяной Москальковой исследовали буквально все аспекты работы учреждения: программы и методики обучения, вопросы трудоустройства, условия проживания, питания, медицинского и иного обслуживания подопечных.

Отдельное внимание Сергей Шабанов уделил начавшейся в 2023 году реформе ПНИ, ключевой момент которой – реорганизация структуры психоневрологических интернатов и создание вместо существующей «смешанной» системы трех типов организаций: Дома реабилитационного проживания, Дома социального проживания и Дома милосердия. Именно такую концепцию реформирования интернатов с учетом многолетнего опыта работы по защите прав граждан, в том числе социально уязвимых групп населения, с 2018 года в своих ежегодных докладах и публичных выступлениях предлагал Уполномоченный. Важно, что эти идеи вошли в утвержденную губернатором «дорожную карту», над созданием которой на протяжении трех месяцев трудились члены профильной рабочей группы. Документ включает в себя 50 пунктов – конкретных шагов по реформе. Еще одной темой беседы стало участие уполномоченного в правовом просвещении населения: тематические конкурсы для школьников и студентов, Единый урок прав человека, «уроки истории» в Ковалевском лесу.

По разным ситуациям Сергей Шабанов передал Александру Дрозденко свои обращения в защиту жителей региона и рассказал, что по всем сформулированы конкретные предложения. По ряду вопросов губернатором уже даны поручения заместителям председателя правительства области и руководителям органов исполнительной власти.