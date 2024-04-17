Ленобласть приглашает молодежь на госслужбу

Комитеты и управления администрации области ждут молодых, амбициозных выпускников этого года, которые горят желанием работать много и продуктивно, помогать людям, делать мир вокруг себя лучше.

Выпускники – бакалавры и магистры, успешно прошедшие конкурс зачисляются в кадровый резерв Администрации Ленинградской области и затем могут претендовать на вакансии специалистов первой категории.

На практике — еще в процессе конкурса профильные комитеты отбирают себе наиболее перспективных молодых специалистов.

Конкурс состоит из трех этапов: тест в электронной форме на знание законов РФ и региона, подготовка эссе «Почему я хочу стать государственным гражданским служащим Ленинградской области» и личное собеседование.

Прием документов — до 26 апреля. Подробности – на сайте.

В прошлом году 47 студентов участвовали в конкурсе, из них победителями стали 35, а 15 из них уже получили работу в органах власти региона.