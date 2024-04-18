Людмила Шайнюк: глаза, руки и голос Гатчинского общества слепых

Секретарь — казалось бы, вполне обычная и даже неприметная должность, связанная с документами. Но на самом деле за плечами Людмилы Васильевны стоит нечто гораздо большее: 20 лет самоотверженного ежедневного труда, полное погружение в жизнь незрячих и слабовидящих людей, их постоянные поддержка, помощь и сопровождение.

Как говорит руководитель местной организации ВОС Валентина Владимировна Григорьева: «Она для нас — всё!» Так получилось, что Людмила Васильевна Шайнюк стала глазами и руками членов местной организации, незаменимым связующим звеном между ними и всем остальным миром. А начиналось всё с... музыки и пения. Начиналось и продолжается, потому что, помимо всего прочего, Людмила Васильевна — яркая и талантливая солистка хора русской песни Гатчинского общества слепых.

Но давайте дадим слово самой нашей героине...

- Людмила Васильевна, как и когда вы пришли в Общество слепых?

- Я всегда любила петь. В 1980-1990-е годы, занимаясь в хоровом коллективе городского Дома культуры, я часто посещала концерты хора русской песни Общества слепых. И мне в глубине души очень хотелось петь в таком замечательном коллективе. И вот, в 1998 году, после некоторых трений и волнений, я и еще несколько участниц из хора Дома культуры пришли к руководителю хора Общества слепых Владимиру Павлову. Так как у нас уже был опыт хорового пения, Владимир Алексеевич взял нас в свой знаменитый хор. Мы были так счастливы! С этого времени и началось мое серьезное общение с инвалидами по зрению.

Председателем местной организации ВОС в то время был Анатолий Евгеньевич Логинов, который тоже был участником хорового коллектива. С 2002 года он начал подыскивать подходящую кандидатуру на должность секретаря — постоянного помощника для себя. И однажды у меня зародилась мысль: «А почему бы мне не попробовать себя в этой должности? В принципе я уже пять лет знаю этих особенных людей». И с 1 июня 2004 года я стала секретарём незрячего руководителя.

- Расскажите, пожалуйста, о ваших первых впечатлениях на новом месте работы. С какими трудностями вам пришлось столкнуться?

- Опыт работы секретарем и ведения делопроизводства у меня уже был. Но мне надо было понять специфику работы с незрячим руководителем, с членами организации. В должностные обязанности секретаря входило многое. Но главное - за всем этим стояли люди, инвалиды, с которыми нужно было найти общий язык, точки соприкосновения.

На тот момент численность Гатчинского ВОС была более 500 (!) человек. Постепенно я знакомилась с членами организации, вникала в их проблемы. Люди, которые имеют проблемы со здоровьем, очень разные. Одни - терпеливые и благодарные, другие - конфликтные и недоверчивые. Я поняла, что будет трудно и сложно, и всё-таки была уверена, что смогу преодолеть все трудности.

Самое главное - у меня было желание делать это. За плечами у меня уже был большой опыт работы с людьми: это и воспитатель в детском саду, и председатель профсоюзной организации в автошколе ДОСААФ, и служба в армии по контракту, и работа секретарем директора в ПНИ. К тому же мне очень помогли знания по психологии и педагогике, полученные за годы учебы в Гатчинском педагогическом училище.

- Что входит в ваши рабочие обязанности?

- Должность секретаря незрячего специалиста подразумевает большой объем работы с документами. Совместно с председателем, активом и членами бюро составляются ежемесячные и перспективные планы работы, по которым работает местная организация. Надо вести протоколы, делать отчеты и много другой документации, которую нужно правильно и грамотно оформлять в соответствии с требованиями вышестоящего руководства.

Уставная деятельность нашего общества подразумевает проведение различных реабилитационных, социокультурных, спортивных мероприятий, участие в различных конкурсах. И я оказываю помощь в организации, подготовке и проведении этих мероприятий. К конкурсам мы привлекаем активных членов нашей организации, которые не хотят сидеть дома.

- Помимо основной работы вы также приняли на себя волонтерский труд. Вы приходите домой к пожилым и маломобильным людям, к тем, кто не может самостоятельно

выйти из дома и нуждается в помощи. Почему вы это делаете, это ведь не входит в ваши обязанности?

- У нас нет определенных дней или часов приема. Даже в обед наши двери открыты для пришедших или позвонивших по тем или иным вопросам. Поэтому часто работе с документами приходится уделять дополнительное время.

Основной состав нашей организации - это люди почтенного возраста, которые часто не могут участвовать в наших мероприятиях в силу возраста и состояния здоровья. Им требуется психологическая помощь, моральная поддержка, помощь в решении социально-бытовых проблем. А проблем у больных и пожилых людей очень много. Руководители групп на местах (групорги) далеко не всегда могут с этим справиться и тогда обращаются за помощью к нам.

- Что вам приносит радость, вдохновение, удовлетворение?

- За годы работы, особенно с Валентиной Владимировной, скольких людей мы объехали, навестили, помогли с социальными работниками, сиделками, оформлением документов в медико-социальные центры, решали бытовые вопросы! На этой работе нельзя быть равнодушным. Только доброта, отзывчивость, готовность к любым неожиданностям, желание прийти на помощь помогут завоевать уважение и доверие. И ничто не может сравниться с чувством радости и удовлетворения от того, что я смогла реально кому-то помочь.

Хочу поделиться с вами очень важным в моей жизни делом: я продолжаю общаться с моими любимыми учителями из Гатчинского педагогического училища. Я им очень благодарна и стараюсь помогать, чем могу. Самый почтенный возраст - у Нины Александровны Зубовой. Ей - 95 лет.

- Людмила Васильевна, что бы вы хотели сказать миру, если бы у вас была такая возможность?

- Когда мы молоды, мы многого не понимаем. Но время идет: молодость, силы остаются позади. Остаются позади власть, амбициозность. И глядя на тех, кто обижает пожилых людей, на взрослых детей, которые забывают своих родителей, на начальников, не уважающих своих подчиненных, я бы хотела сказать им следующее: старость или болезнь рано или поздно придут и к вам, и вы окажетесь один на один с собой, со своей бедой и со своей совестью. И я бы хотела, чтобы каждый себя спросил: а что я сделал в этой жизни не только для себя любимого? Как относился к другим людям? Что я для них сделал?

Я ощущаю себя на своём месте. Со школьной скамьи мне заложили, что надо добросовестно относиться как к учебе, так и к порученному мне делу. Моё кредо - быть полезной людям.

Юлия Лысанюк