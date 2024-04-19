Ленобласть и Беларусь сотрудничают в создании Центра реабилитации

Совместные планы сегодня обсудили губернатор Александр Дрозденко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой.

«Мы точно будем сотрудничать по комплектующим и поставкам материалов для протезирования. Также нам понравилось производство очень качественных инвалидных колясок в Беларуси. Мы хотели бы подписать с нашими белорусскими партнерами соглашение о строительстве производства колясок и специального оборудования для людей с инвалидностью на базе нашего центра протезирования. Сейчас ждём сертификации коляски. Она очень легкая, очень удобная, простая в эксплуатации и все детали в ней заменяемые», — отметил Александр Дрозденко.

Стороны также обсудили вопросы взаимодействия в сфере АПК, ТЭК, ЖКХ, строительстве, совместной реализации программ «Чистая вода», «Цифровой воздух», организации культурных и молодежных обменов, а также участие делегации Ленинградской области в XI Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в Витебске.