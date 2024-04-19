Открыть свое дело и составить бизнес-план поможет центр «Мой бизнес»
Открытие бизнеса в Ленинградской области выгодно по многим причинам. Одна из них — это работа на себя и высокий потенциал дохода, ведь успешное предпринимательство может стать источником стабильности. В регионе есть все возможности для открытия своего дела. Этому способствуют простая регистрация бизнеса, государственная поддержка, а также развитая сеть организаций, которые занимаются поддержкой предпринимательства.
Приобрести необходимые знания, освоить навыки и таким образом повысить свои компетенции, чтобы успешно открыть бизнес, доступно каждому. Фонд поддержки предпринимательства — центр «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Из всех мер поддержки самой востребованной является финансовая. Так, за 5 лет реализации нацпроекта предпринимателям Ленинградской области выдано 1200 микрозаймов на сумму 2,3 млрд рублей, а поручительств — на более чем 4 млрд рублей.
Однако предприниматели могут получить целый комплекс услуг, сервисов и мер государственной поддержки, не только финансовой. Например, за последние пять лет субъектам МСП региона, самозанятым и физическим лицам, которые планируют открыть свое дело в Ленинградской области, оказано свыше 43 тысяч услуг — это консультации, обучение, поддержка производственной сферы, социального и женского предпринимательства и др.
Проконсультироваться по вопросам начала предпринимательской деятельности и открытия бизнеса в Ленинградской области можно абсолютно бесплатно. Специализированные консультации предоставляют Центр инноваций социальной сферы, Региональный центр инжиниринга, занимающийся поддержкой малых производственных компаний.
Контакты Фонда поддержки предпринимательства – центра «Мой бизнес»:
8 (812) 309-46-88, fpp@813.ru, сайт www.813.ru
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 3а, бизнес-центр «Лада», 9 этаж (cт.м. Ладожская)
Также можно обратиться в муниципальные организации поддержки предпринимательства.
Подробная информация о государственных мерах поддержки бизнеса размещена на сайте Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области.