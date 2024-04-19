Открыть свое дело и составить бизнес-план поможет центр «Мой бизнес»

Приобрести необходимые знания, освоить навыки и таким образом повысить свои компетенции, чтобы успешно открыть бизнес, доступно каждому. Фонд поддержки предпринимательства — центр «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Из всех мер поддержки самой востребованной является финансовая. Так, за 5 лет реализации нацпроекта предпринимателям Ленинградской области выдано 1200 микрозаймов на сумму 2,3 млрд рублей, а поручительств — на более чем 4 млрд рублей.

Однако предприниматели могут получить целый комплекс услуг, сервисов и мер государственной поддержки, не только финансовой. Например, за последние пять лет субъектам МСП региона, самозанятым и физическим лицам, которые планируют открыть свое дело в Ленинградской области, оказано свыше 43 тысяч услуг — это консультации, обучение, поддержка производственной сферы, социального и женского предпринимательства и др.

Проконсультироваться по вопросам начала предпринимательской деятельности и открытия бизнеса в Ленинградской области можно абсолютно бесплатно. Специализированные консультации предоставляют Центр инноваций социальной сферы, Региональный центр инжиниринга, занимающийся поддержкой малых производственных компаний.

Контакты Фонда поддержки предпринимательства – центра «Мой бизнес»:

8 (812) 309-46-88, fpp@813.ru, сайт www.813.ru

Адрес: Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 3а, бизнес-центр «Лада», 9 этаж (cт.м. Ладожская)

Также можно обратиться в муниципальные организации поддержки предпринимательства.

Подробная информация о государственных мерах поддержки бизнеса размещена на сайте Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области.