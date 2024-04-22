В Ленинградской области стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024

Основной площадкой соревнований станет ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум». В чемпионате примут участие 370 конкурсантов по 49 компетенциям: «Адаптивная физическая культура», «Ремонт и обслуживание автомобиля», «Обработка текста», «Ландшафтный дизайн», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Кулинарное дело», «Клининг», «Лозоплетение», «Предпринимательство», «Фотограф».

Вероника Реброва, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области: «Одна из главных целей чемпионата — конечно же, поддерживать стремление участников к профессиональной независимости, профессиональному развитию и карьерному росту. Все образовательные организации региона — активные участники конкурсного движения. Уверена, чемпионат поможет конкурсантам проявить себя, творчески развиваться. Ведь очень важно ещё и получать удовольствие от того, что ты делаешь».

В этом году в список компетенций регионального чемпионата Ленинградской области включены новые направления: «Веб-дизайн», «Изготовление мороженого», «Кухонный рабочий», «Цифровой куратор», «Юриспруденция». Соревнования пройдут в 3 категориях – «школьники», «студенты», «специалисты».

«Главная задача «Абилимпикса» — это трудоустройство, профориентация, социализация людей с инвалидностью. В этом году движению «Абилимпикс» в России исполняется 10 лет, региональные чемпионаты 2024 года должны стать не просто соревнованиями, а востребованной дискуссионной площадкой, на которой обсудят актуальные вопросы профессионального обучения людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, площадкой апробации новых инклюзивных практик, профессиональной ориентации и трудоустройства, а также добровольческой площадкой по формированию толерантной инклюзивной среды. Конкурсные задания чемпионата актуализированы совместно с работодателями региона с целью расширения возможностей трудоустройства участников и освоения ими новых видов профессиональной деятельности в регионах. Желаю всем участникам чемпионата новых побед и достижений!», – отметил директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктор Неумывакин.

Текущий чемпионатный цикл – юбилейный, за 10 лет движение «Абилимпикс» в России стало крупнейшим и самым узнаваемым в области развития профессиональных навыков среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а все участники стали одной большой семьей «Абилимпикс».

«Движению «Абилимпикс» в России в этом году исполняется 10 лет, с 2017 года проект является частью нашей платформы. На сегодняшний день «Абилимпикс» – это масштабная экосистема, включающая в себя целый комплекс мероприятий, направленных на социальную адаптацию и реабилитацию, профориентацию и содействие трудоустройству людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Движение позволяет людям с инвалидностью и ОВЗ в полной мере проявить свои способности и таланты, показать, что в действительности их возможности безграничны», – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Кроме соревнований по профессиональному мастерству для участников предусмотрена деловая, культурная, спортивная, профориентационная программы, в ходе которых пройдут мероприятия, приуроченные к Году семьи в России и к юбилею движения «Абилимпикс» в нашей стране, в том числе мастер-классы, семинары, тренинги по личностному росту, развитию предпринимательских навыков и самозанятости, ярмарка вакансий.

Федеральным оператором движения выступает Национальный центр «Абилимпикс» Института развития профессионального образования, осуществляющий научно-методическую и организационно-техническую работу по сопровождению чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ОВЗ. «Чемпионат «Абилимпикс» – это праздник мастерства и безграничных возможностей, соревнование для всех, кто не привык сдаваться, демонстрация возможностей сильных духом людей, их профессиональное признание!», – прокомментировала руководитель Национального центра «Абилимпикс» Дина Макеева.

Победители регионального этапа смогут принять участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно пройдет в Москве в октябре текущего года. В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2022 г. №119 победители и призеры Национального чемпионата награждаются сертификатами на право получения дополнительного образования или приобретения специализированных технических средств реабилитации.

Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступили Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и региональный Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».