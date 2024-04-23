С пользой для газа!

Теперь собственники ранее газифицированных объектов недвижимости могут в МФЦ подать заявление на получение справки о расчетах за газ https://mfc47.ru/services/detail/881186?sphrase_id=17.., на опломбировку и проверку приборов учета газа https://mfc47.ru/services/detail/881188?sphrase_id=17.., узнать о наличии или отсутствии задолженности https://mfc47.ru/services/detail/881190?sphrase_id=17..

Услуги можно получить во всех филиалах, отделах и удаленных рабочих местах МФЦ Ленинградской области.

Помимо новых услуг, в МФЦ можно получить ряд других услуг по поставке газа для ранее газифицированных объектов недвижимости – они понадобятся, если, например, сменился собственник, или заявителю нужно заключить договор на поставку газа напрямую с поставщиком услуг. Подробнее – на сайте mfc47.ru/

Услуги предоставляется только для объектов недвижимости в Ленинградской области (независимо от адреса регистрации заявителя).

Напоминаем также, что через МФЦ вы всегда можете оформить услуги по догазификации (https://mfc47.ru/press-center/list.php/?ELEMENT_ID=738176&sphrase_id=1792567).