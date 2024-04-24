«Если бы девушка из Кёльна не вступила в регистр доноров…»

20 апреля в Гатчине, в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Ленинградской области состоялась лекция о донорстве костного мозга. На площадке Штаба собрались представители активной молодежи Гатчинского района, волонтеры, старшеклассники Гатчинской школы № 7.

Координатор донорских акций фонда «Центр развития донорства костного мозга» Татьяна Пономарева рассказала, что представляет собой донорство, и почему так важно собрать как можно больше потенциальных доноров в регистре.

Опытный спикер и в прошлом – реципиент, перенесший трансплантацию костного мозга, Татьяна Пономарева в доступной форме объяснила школьникам суть донорства костного мозга. В частности, она рассказала о том, что существует более 70 видов заболеваний, в том числе злокачественных, при которых требуется трансплантация костного мозга. Каждые 20 минут один человек в России заболевает раком крови, и не менее 5100 человек в нашей стране ежегодно нуждаются в пересадке костного мозга. А вероятность найти донора в семье пациента – не более 25%, шанс совпадения неродственных донора и реципиента вообще 1:10000. Поэтому реальными донорами смогут стать не более 1% граждан, состоящих в регистре доноров костного мозга.

Татьяна Пономарева привела критерии включения в регистр доноров костного мозга – возраст, состояние здоровья, наличие противопоказаний; рассказала о разных способах вступления в регистр, а главное, поделилась своей личной историей:

- Если бы в свое время молодая девушка из Кельна не узнала о донорстве костного мозга и не вступила бы в регистр, я бы сегодня здесь перед вами не выступала, – призналась Татьяна Валерьевна. – И моя главная задача – не только развеять мифы и страхи, связанные с донорством костного мозга, но донести до всех информацию о том, что донорство костного мозга – это просто и безопасно, однако такой акт доброй воли может спасти чью-то жизнь.

В 2017 году Татьяна Пономарева пришла на консилиум, потом долго ждала донора, и ответ все время был один: донор не найден. Почему?

- Я открыла статистику и оказалось, что в российской базе доноров костного мозга на конец 2017 года было всего 60 тысяч человек. А в Германии – шесть миллионов. Среди моих знакомых почти никто не знал, что существует такая база и в нее легко можно вступить.

В России Татьяне донора не нашли, но предложили поискать зарубежом, а это баснословная сумма денег для семьи пациента.

- Мы собрали 18 тысяч евро (сейчас это стоит уже 23 тыс. евро). Частично помог благотворительный фонд. Мы отправили запрос в немецкий регистр. Как вы думаете какое количество генетических близнецов нашлось? 331 человек! Все подходили мне на 100%. И было очень грустно, что в нашей огромной многонациональной стране не нашлось ни одного человека. Трансплантация состоялась 28 февраля 2018 года, все прошло успешно. Моим донором стала жительница Кельна. И я уже который год отмечаю свой второй день рождения…

По данным Минздрава, переливание кроветворных клеток от здорового человека к больному на сегодняшний день требуется примерно 5000 пациентов, но таких трансплантаций происходит не более 2000. Потенциальных доноров в России нет. Искать заграницей – дорого. Есть надежда, что молодое поколение отнесется к донорству более осознанно, и ситуация изменится. Чтобы у всех российских пациентов был шанс…

Екатерина Дзюба