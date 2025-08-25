Ленобласть — регион традиций и единства

В 2025 году фестиваль посвящён единству и многообразию народов, 80-летию Великой Победы и Году Команды Победы в Ленинградской области. В фестивале приняла участие делегация Гатчинского муниципального округа.

Гостей ждали концерт лучших творческих коллективов Северо-Запада, мастер-классы по ремёслам, ярмарка национальных кухонь, выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, тематическая зона «Земля Победы», посвящённая легендарному Невскому пятачку.

«Наша большая Ленинградская семья объединяет представителей 145 национальностей. Культура, традиции и духовное наследие народов живут в каждой семье. Именно в семье рождается уважение к прошлому, доверие к настоящему и надежда на будущее. Сегодня Правительство Ленинградской области вместе с Командой 47 ведёт большую работу по сохранению и развитию культурного наследия, поддержке национальных объединений и укреплению связей между людьми. Наш общий долг — передать будущим поколениям это богатство», — отметила вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.

Этноконфессиональной столицей 2026 года объявлен Подпорожский район, который будет хранить и развивать дух мира, согласия и национальных традиций.

Фото администрации Гатчинского округа