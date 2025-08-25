К «Хороводам мира и России» присоединились гатчинцы

Организатор фестиваля – Войсковицкая школа третьего возраста – провела замечательный праздник при содействии Центра физической культуры «Энергия». Фестивальный проект, поддержанный администрацией Гатчинского муниципального округа, перекликался с всероссийской международной акцией «Хоровод мира», которая традиционно проходит 15 августа.

На фестиваль в Войсковицах приехали гости из Сяськелево, Елизаветино, Нового Света, Малого Верево, Вохоново. Ведущие праздника Светлана Кизрякова и Наталья Огнева, а также волонтеры-курсисты Войсковицкой школы третьего возраста постарались создать душевную атмосферу, которой прониклись все участники фестиваля.

Фестиваль объединил людей разных поколений, позволив каждому прикоснуться к родной русской культуре. К представителям «серебряного» возраста присоединились и молодые люди, которые с удовольствием участвовали во всех веселых затеях организаторов. Гости общались и знакомились друг с другом в совместных играх и хороводах, получив массу положительных эмоций.

За играми и хороводами время пролетело незаметно. Праздник завершился «Хороводом Великой Победы» под знаменитую песню «Катюша». Участники фестиваля поблагодарили за всё природу, погоду, ведущих и всех добрых людей, включая самих себя, поклонившись земным поклоном матушке-земле.

Фестиваль «Хороводы мира и России» оставил множество приятных впечатлений у его участников. Люди продолжают делиться теплыми отзывами в социальных сетях.

Людмила Алесина: «Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие как в проведении праздника, так и в самом фестивале. Мы такие молодцы! Девчата задорные, веселые, с прекрасным чувством юмора. Все, конечно же, красавицы! Да и молодежь не осталась в стороне, походили с нами в хороводе. Было видно, что им это нравится. Значит, мы идем в правильном направлении, и есть, кому нас заменить».

Бирута Кузьмина: «Очень красочный получился праздник. Настоящая радуга хороводов! Все были такие красивые, веселые, активные. Будет что вспомнить зимними вечерами. Спасибо большое всем, особенно организаторам».

Людмила Скворцова: «Самое роскошное было, когда все стали сливаться в один большой хоровод. Столько людей, все такие разные, но вместе, да еще и пестрые цепочки дружных сплетенных рук. Чудесный праздник! Спасибо организаторам».

Подготовила Юлия Лысанюк

Фото организаторов мероприятия