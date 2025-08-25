Предприятия Ленинградской области тесно сотрудничают с профориентационным проектом «Билет в будущее»

Свои двери для юных жителей откроют: АО «Нефрит-Керамика»», ГК «Лесное», «Центр творчества юных», «Выборгский судостроительный завод», АО «Гесер», «Международный центр реставрации», ООО «Дубровская ТЭЦ», ООО «Лузалес-Тихвин», НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, АО «Тихвинский вагоностроительный завод», АО «Племенной завод «Первомайский», ООО «НТЛ Упаковка», филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг», АО «Гатчинский комбикормовый завод», ООО «Иви.Ру», ООО «ТФЗ», Ленинградское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс», АО «Завод Пирс», АО «Племенной завод Гражданский», ООО «Производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез», Крестьянское (Фермерское) Хозяйство «Подворье Портовое», ООО «Респираторный комплекс», Акционерное общество Племенной завод «Красноозерное», «Муниципальное казенное учреждение Муниципальная пожарная охрана Сосновского сельского поселения», ООО «Приозерский Лесокомбинат - Дом», Отдел МВД России по Приозерскому району Ленинградской области и многие другие организации.

«Предприятия-партнеры проекта организуют промышленные экскурсии и мастер-классы, на которых школьники знакомятся с деятельностью учреждения и его технологическими процессами. Ребята «прямо здесь и сейчас» могут увидеть процесс изготовления продукции, познакомиться с особенностями работы оборудования и пообщаться с профильными специалистами», – отметила Ольга Колесова, региональный оператор проекта «Билет в будущее» в Ленинградской области.



В 2024/2025 учебном году в проекте приняли участие почти 12 тысяч школьников, из них почти 11 тысяч прошли профдиагностики. За прошедший учебный год реализовано несколько сотен практико-ориентированных мероприятий, в т.ч. профопробы и экскурсии на региональные предприятия.