На родных берегах

Набоковский фестиваль

Усадьба в Рождествено – эпицентр «набоковских земель петербургской губернии», единственное сохранившееся фамильное имение, память о котором Владимир Набоков, его последний владелец, хранил всю жизнь. Вырская мыза и Батово – два других поместья, связанные с родом Набоковых – до наших дней попросту не дошли.

Ленинградские музейщики идею Набоковского фестиваля вынашивали давно. Проведению мероприятия не помешала даже масштабная реконструкция, которая происходит сейчас в усадьбе. Наоборот, обстоятельства по-своему сыграли на руку организаторам фестиваля.

– Реставрация переключила нас с приема посетителей на размышления о новом музейном пространстве. В ходе этой неочевидной для непосвящённого взгляда работы возникла концепция современного музея-усадьбы Владимира Набокова. Нам показалось, что будет интересно обсудить её с ленинградцами – как раз на юбилейном фестивале, – пояснила заведующая музеем Ирина Авикайнен.

На торжественную церемонию открытия фестиваля гостей пригласили в Международный центр реставрации (МЦР). Он расположен в сотне метров от усадебного дома.

«Гвоздём» программы стала театрализованная постановка «Тень русской ветки», подготовленная студентами Ленинградского областного колледжа культуры и искусства.

Не скрою: глядя на девушек в дивных платьях и серьёзных юношей, мелькающие на больших экранах шахматные этюды, дореволюционные фотографии, портреты Владимира Набокова, я поначалу насторожилась. Мне всегда казалось, что читатель Набокова – старше. Неужели темы его произведений, эстетика близки молодёжи?

Как пояснила мне Анна Рапопорт, программный директор фестиваля, заместитель директора по научной работе Музейного агентства Ленобласти, – это осознанное решение организаторов мероприятия. Они стремятся привлечь студенчество, открыть гений Набокова тем молодым людям, которые уже читали его книги либо слышали об авторе и хотят погрузиться в его творчество. Это игра на опережение, попытка немного снизить возраст сегодняшней целевой аудитории музея.

Брависсимо – ребята справились замечательно. Они сами написали сценарий, наполнили его фактами биографии классика русской и англоязычной литературы, знатока бабочек и любителя шахмат, украсили цитатами, поэтическими строками, разбавили хореографическими и вокальными номерами, сценами из жизни Владимира и Веры Набоковых. Верно подобрали интонацию, нигде не сфальшивили! Утончённая интеллигентность не выглядела чуждо в современном помещении с окнами во всю стену.





Дом, милый дом

На втором этаже МЦР презентовали выставку «Три детства, три семьи. Набоков, Римский-Корсаков, Рерих».

Экспозиция вроде бы небольшая. Но быстро обойти круг не получится. Тормозишь возле витрин «Путешествие», «Домашнее чтение», «Семейная трапеза», «Природа». Рассматриваешь артефакты давних времен – карбидный фонарь, которым велосипедисты освещали дорогу, старинный ключ, розовые кораллы, балясины, петли для ставен, столовый фарфор, дорожные шашки.

Экспозиция, над которой трудились три филиала Музейного агентства – это дань уважения землякам, чьи юбилеи выпали на 2024 год. О 125-й годовщине Владимира Набокова читатель уже знает. В марте Ленинградская область отметила 180-летие Николая Римского-Корсакова, в октябре грядет 150 лет со дня рождения Николая Рериха.

– У всех героев выставки было усадебное детство. У Рериха это Извара, у Римского-Корсакова – дом в Тихвине, у Набокова – Выра, Батово и Рождествено. Все они писали о своих детских годах от первого лица – тепло, проникновенно, – говорит Ирина Авикайнен.

Забавно рассматривать метафорические ландшафты усадеб, в которых выросли гении русской культуры. Это не точные макеты имений, а видение художника, рождённое после прочтения писем, воспоминаний, биографического набоковского романа «Другие берега».

Привлекает к себе внимание зрителей стенд «Звук и цвет». Вы знали, что для Римского-Корсакова звуки были окрашены в разные оттенки? А о набоковской радуге букв? Он их видел красными, зелеными, чёрно-бурыми, синими… Такое свойство называется цветовой слух, или синопсия. Что же до Рериха, то для него, художника, цвет был основным средством визуального языка. К слову, отправляясь в путешествие, он брал с собой грампластинки Римского-Корсакова.





Придумай музей!

Я исчиркала пометками программу фестиваля 21-23 апреля, пытаясь захватить побольше локаций. Выбор пал на Гатчину, ради неё пришлось отказаться от круглого стола «Набоков. Насекомые в культуре» и мастер-класса, где гостей обещали научить рисовать бабочек не хуже учёных. Владимир Владимирович был энтомологом – эту грань его личности на лекции раскрывали сотрудники Зоологического музея. В понедельник они рассказывали об энтомологических «Мемуарах» великого князя Николая Михайловича, которые стали профориентационным толчком для Набокова.

А ещё – студенческая конференция о параллелях в литературе Набокова с творчеством Пушкина, лекция об архитектурной истории здания на Большой Морской, 47, разговор о фотографическом наследии русского гения…

Музейное агентство Ленобласти, дабы отразить многогранность талантов Владимира Набокова, призвало под свои знамена Пушкинский дом, который три года назад получил в распоряжение архив писателя, музей Владимира Набокова Санкт-Петербургского университета, Зоологический музей ЗИН РАН, Педагогический университет им. А.И. Герцена, Европейский университет и Высшую школу экономики. Масштаб фестиваля и насыщенность программы – уникальные для Ленинградской области. Жаль, шахматисты не успели присоединиться. С их видом спорта Владимир Владимирович был хорошо знаком!

– Важный посыл фестиваля – не просто говорить о Набокове, но и о том, как его наследие можно изучать и показывать в музеях. Отсюда – проектные лаборатории и семинары. Как литературный текст превратить в экспозицию, как подключить дизайнерские приёмы? Мы запустили соучастное проектирование музея-усадьбы «Рождествено». Для Ленинградской области это первый опыт, эксперимент, – говорит Анна Рапопорт. – Вовлекли в него молодых архитекторов, дизайнеров, филологов, историков, краеведов, энтомологов. Зачем? Чтобы найти точки соприкосновения. Будем их знать, и тогда музей откликнется в сердце каждого пришедшего.





Людмила Кондрашова

Снимки предоставлены Музейным агентством Ленобласти

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Ленинградцы интересуются – когда завершится реставрация музея в Рождествено, возобновятся экскурсии? Сразу уточним: обзорные и тематические экскурсии проходят и по парку (он огромный, в 16 гектаров), и по усадебному дому.

Например, гостей первого дня фестиваля провели по некоторым залам этого памятника архитектуры. В подвале продемонстрировали остатки фундамента дворца цесаревича Алексея Петровича. Их обнаружили во время реставрационных работ. Именно эта находка заставила вносить изменения в проектную документацию и сдвинула сроки реконструкции.

На экскурсию нужно записаться, позвонив в музей или написав в группу в соцсетях. На выставки в Международном центре реставрации можно попасть по четвергам и субботам, также по предварительной записи.