Школьное питание бесплатно – для большего числа детей из многодетных семей

Изменения «поднимут планку» среднедушевого денежного дохода на каждого члена семьи для получения права на бесплатное питание детей в школе: границы предельного уровня критериев нуждаемости по данной мере социальной поддержки будут увеличены с нынешних 70% до 100% от величины среднедушевого денежного дохода. Сегодня в Ленинградской области он составляет 42 тысячи 450 рублей на каждого члена семьи.

Таким образом в области продолжится процесс увеличения числа детей, которые питаются в школе бесплатно. Сейчас в области бесплатным питанием в школах уже обеспечены 120 тысяч детей (в частности, все младшие школьники получают бесплатные завтраки). Количество детей из многодетных семей, которые уже питаются бесплатно в школе, сейчас составляет почти 8 тысяч человек, а после вступления закона в силу этот показатель возрастет еще на 2190 человек, сообщили депутатам разработчики законопроекта. В итоге изменения в Соцкодекс были одобрены парламентариями в целом.

Елена Гариб, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области