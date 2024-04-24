Социальные проекты получили поддержку

На участие в конкурсном отборе на получение субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района было подано 25 заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), зарегистрированных в Ленинградской области и осуществляющих деятельность на территории Гатчинского района. Очная защита проектов позволила выявить лидеров: на поддержку могли претендовать только 20 проектов. Максимальная сумма, запрашиваемая для одного проекта, составляет 200 тысяч рублей.

Среди участников конкурсного отбора были как опытные участники, уже неоднократно получавшие гранты, так и новички. Например, АНО «Гатчинская мельница» участвовала в конкурсе впервые. Она представила проект «Гордимся историей Гатчины!», в рамках которого планируется издание книги «История фабрики «Граммофон» и ее презентация. В книге будет обобщена информация об истории создания и деятельности фабрики «Граммофон», которая, к слову, в довоенные годы была градо-

образующим предприятием Гатчины – в ее цехах трудилось более двух тысяч человек.

Впервые участвовало в конкурсе и Гатчинское товарищество художников. Проект «Милосердное искусство (Моя Пушкиниана)» направлен на создание тематической передвижной выставки гатчинских художников. Ее открытие запланировано в июне в день рождения А.С. Пушкина, а закрытие – в сентябре в день рождения А.И. Куприна, а между этими памятными датами выставка будет путешествовать по социальным учреждениям Гатчинского района.

Уникальный проект под названием «Исторический краеведческий театр «Сказ» представил региональный благотворительный фонд развития местных сообществ «Помощь объединяет». Он нацелен на создание краеведческого передвижного театра планшетных кукол, который подготовит несколько постановок по произведениям А.С. Пушкина.

Культурный центр «Загвоздка» продолжит развивать способности школьников в прикладном творчестве. Новый проект «Бумагопластика» предполагает серию занятий в формате мастер-классов по изготовлению из плоских бумажных листов объемных арт объектов.

Проект «Прикоснись к старине» представил Центр изучения и сохранения русской старины. В рамках проекта высококвалифицированные специалисты проведут серию интерактивных занятий по различным ремеслам и промыслам, среди которых резьба по дереву, стеклодувное искусство, изготовление печатной книги и многое другое.

Центр досуга и развития «Акуна Матата» презентовал проект «Мастерская в чемодане». Он будет реализован на базе Гатчинской школы № 11 и посвящен профильному обучению работе с глиной, ремесленничеству особенных детей. В рамках проекта дети пройдут курс для новичков по ручной лепке, отминке, росписи глины и, в итоге, смогут создать поделки из глины с видами достопримечательностей Гатчины и района.

Военно-патриотическое объединение «Отчий Край» успешно защитило проект «Школа тактико-специальной и военно-инженерной подготовки». Его цель - привлечение молодежи в возрасте от 12 до 18 лет к начальной военной подготовке для формирования патриотического сознания, духовного и физического развития.

Руководитель Центра патриотического воспитания «Чкалов парк» Виталий Шиян презентовал концепцию, в рамках которой планируется проводить занятия по начальной военной подготовке с допризывной молодежью – для повышения престижа военной службы. Участниками проекта станут не менее 140 подростков.

В Год семьи было представлено несколько проектов, направленных на поддержку семей и семейных ценностей. Семейный клуб досуга, духовного и творческого развития «Королевское движение» защитило проект «Многодетная семья – это здорово». Он направлен на комплексную поддержку многодетных мам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Фонд многодетных матерей, опекунов, одиноких матерей «Теплый дом» в рамках проекта «Великое чудо - Семья!» запланировал проведение серии мероприятий для семей с детьми, а итоги проекта будут подведены в День матери на традиционном празднике «Как хорошо под маминым крылом». АНО «Ленинградская семья» продолжит поддерживать женскую футбольную команду «Ленинградская семья - Гатчина» из 16 мамочек. Средства субсидии позволят им тренироваться два раза в неделю и участвовать в товарищеских матчах.

Совет ветеранов войны и труда Гатчинского района направит средства субсидии на реализацию проекта «Связь поколений». Его цель - создание условий для взаимодействия трех поколений: детей, родителей и бабушек и дедушек. Объединяющими мероприятиями станут викторины, квест по историческим местам и акция «Почта желаний».

Центр развития и поддержки общественных и социальных инициатив «Наследие» в ходе реализации проекта «Квартирник: все свои – мир глазами женщины» планирует снять фильм-интервью. Его героями станут женщины из семей участников СВО. Они расскажут каково это – ждать своих героев.

В ходе очной защиты конкурсная комиссия дала рекомендации и предложения по доработке отдельных направлений проектов. Из 25 представленных проектов 20 получат финансовую поддержку.

Напомним, поддержка социально ориентированных НКО осуществляется в рамках муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе». Всего за период с 2016 по 2022 годы было поддержано более 120 проектов на общую сумму более 18 млн рублей.

Елена Суралёва