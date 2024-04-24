В Ленобласти предложили распространить догазификацию на садоводства вне границ населённых пунктов

С такой инициативой вышли депутаты Михаил Коломыцев, Александр Русских, Андрей Гардашников и Владимир Бодягин.

В недавнем Послании Федеральному Собранию Президентом Российской Федерации В.В. Путиным были обозначены задачи по догазификации жилых домов, находящихся на территории садоводств и огородничеств, расположенных в границах населенных пунктов. Постановление о расширении программы социальной газификации на садоводческие товарищества на днях подписал председатель Правительства РФ. Вместе с тем, отмечают областные парламентарии, большое количество граждан на постоянной основе проживают в жилых домах, располагающихся в СНТ, которые находятся вне границ населенных пунктов.

«Граждане, по причине отсутствия возможности газифицировать свои дома без значительных финансовых затрат, вынуждены использовать электрические обогреватели, что не только сказывается на благосостоянии граждан, но и увеличивает нагрузку на электрические сети, особенно в холодное время года», – подчеркивается в обращении.

Ярким примером тому стала нынешняя зима, когда из-за аномальных морозов и существенного превышения разрешенных нагрузок происходили многочисленные аварии на электрических сетях и отключения электроэнергии. Газификация домовладений, расположенных в границах СНТ, по мнению законодателей, не только улучшит условия проживания граждан, но и снизит нагрузку на электросети.

По информации комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, в настоящее время в регионе насчитывается 297 СНТ и ДНП, расположенных в границах населенных пунктов (54,8 тысяч участков), а вне границ – 2471 садоводство, почти полмиллиона жителей (403 тысячи участков).

«Как известно, недавно вышло постановление Правительства России, которое распространяет принципы социальной газификации на садоводства, расположенные в границах населённых пунктов. Программа предполагает подведение трубы до границ участка заявителя бесплатно, – прокомментировал председатель постоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК Михаил Коломыцев. – Мы обратили внимание на проблему, которая очень актуальна для Ленинградской области. Большая часть наших садоводств расположена вне границ населенных пунктов, причем соотношение 1 к 10, то есть они оказались за рамками правового регулирования в части газификации. Новые правила действуют для садоводств, входящих в границы населённого пункта. Считаем, что подход к садоводствам должен был единый. Предлагаемые нами изменения не только уравняют в правах дачников, но и решат проблему бесхозяйных сетей».

Учитывая высокую социальную значимость вопроса, парламентарии просят Правительство России рассмотреть возможность поэтапной догазификации жилых домов, расположенных в СНТ, находящихся не только в границах населенных пунктов, но и за их пределами, а также внести соответствующие изменения в Правила подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1547.

Обращение поддержано коллегами единогласно.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области