Гатчинские инспекторы проверят безопасность перевозки детей
Сотрудники Госавтоинспекции Гатчинского района продолжают проведение профилактического мероприятия «Пристегнись!».
Рубрики: Правопорядок
В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции Гатчинского района проводят очередные проверки водителей по соблюдению Правил перевозки детей вблизи образовательных учреждений.
Сотрудники Госавтоинспекции в беседе с водителями и пассажирами напоминают о важности использования ремня безопасности и ДУУ, а также о возможных последствиях для жизни и здоровья в случае ДТП при его пренебрежении. Так же в очередной раз напоминают водителям, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 3000 рублей.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.