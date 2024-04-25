Гатчинские инспекторы проверят безопасность перевозки детей

В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции Гатчинского района проводят очередные проверки водителей по соблюдению Правил перевозки детей вблизи образовательных учреждений.

Сотрудники Госавтоинспекции в беседе с водителями и пассажирами напоминают о важности использования ремня безопасности и ДУУ, а также о возможных последствиях для жизни и здоровья в случае ДТП при его пренебрежении. Так же в очередной раз напоминают водителям, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 3000 рублей.