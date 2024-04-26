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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

27.04.2024 с 09:30 до 15:30

Вырицкое ГП:

д. Мины, ул. Краснофлотская.

 

 

27.04.2024 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское СП:

д. Большие Колпаны.

 

27.04.2024 с 09:00 до 17:30

Рождественское СП:

д. Межно.

 

03.05.2024 с 10:00 до 18:00

Таицкое ГП:

д. Большая Ивановка.

 

 