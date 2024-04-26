Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
27.04.2024 с 09:30 до 15:30
Вырицкое ГП:
д. Мины, ул. Краснофлотская.
27.04.2024 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское СП:
д. Большие Колпаны.
27.04.2024 с 09:00 до 17:30
Рождественское СП:
д. Межно.
03.05.2024 с 10:00 до 18:00
Таицкое ГП:
д. Большая Ивановка.
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