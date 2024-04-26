Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 апреля

Казалось бы, где сердце – а где головной мозг? Но в организме все взаимосвязано. Люди, страдающие патологией сердца, при неправильном лечении или несоблюдении рекомендаций рискуют получить инсульт. Однако вовремя принятые оперативные меры могут спасти пациенту не только жизнь, но и ее качество. О том, как это происходит, рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Гатчинской клинической межрайонной больницы Вячеслав Миронов.