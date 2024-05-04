Море дарований в «Серебряном озере»

В Гатчинской детской музыкальной школе им. М.М. Ипполитова-Иванова 28-30 апреля проходил XIV международный фестиваль-конкурс юных пианистов «Серебряное озеро». В этом году в конкурсе приняли участие более 120 человек из разных регионов страны, включая Иркутск, Сыктывкар и Москву, но самым многочисленным был Северо-Западный регион - Санкт-Петербург, Псков, Ленинградская область. Среди конкурсантов – ученики детских музыкальных школ и колледжей, музыкальных училищ и школ искусств, от начинающих до выпускников и студентов младших курсов в возрасте до 18 лет.

Конкурс проводился очно и дистанционно. В дистанционном формате участвовало чуть больше двух десятков человек, выступления вживую проходили в Гатчинской музыкальной школе 29 и 30 апреля. Номинации были традиционные для конкурса: сольное исполнение, фортепианный и инструментальный ансамбль и «юный концертмейстер». В состав авторитетного жюри вошли преподаватели Санкт-Петербургской консерватории, музыкальных училищ им. М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова – лауреаты международных конкурсов, профессора, концертирующие пианисты.

Гатчинские звезды

Гатчину представляли ученики Гатчинской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова и Коммунаровской школы искусств.

- Для наших ребят полезно, когда на фестиваль приезжают лучшие дети со всех регионов страны, – отметил директор Гатчинской музыкальной школы Андрей Церр. – Мы на них равняемся и стараемся тоже хорошо выглядеть на общем фоне. В целом, исполнительский уровень растет, на конкурсе нет случайных детей – с прошлого года мы ввели дистанционный отборочный тур. В этот раз много было одаренных пианистов, выступивших на хорошем профессиональном уровне.

В обязательную конкурсную программу «Серебряного озера» входят полифонические произведения Баха и две разнохарактерные пьесы: одна – кантиленная, вторая – виртуозная. Среди произведений, выбранных конкурсантами, было много образных пьес композиторов XX века: У. Гиллока, И. Парфенова, С. Слонимского, старшие играли произведения Скрябина, Рахманинова.

Ученики Гатчинской музыкальной школы вошли число призеров и победителей «Серебряного озера». В номинации «фортепиано соло» дипломы получили Федор Киселев (преподаватель Светлана Шишкина), Елизавета Абрамова (преподаватель Татьяна Тулаева) и Мария Зиновьева (преподаватель Лариса Гончарова). Иоанна Федорина, ученица С.А. Шишкиной, стала лауреатом III степени.

В номинации «фортепианный ансамбль» звание лауреатов III степени завоевали Андрей Сосновских и Артем Метелкин - ученики И.Р. Лавровой.

Среди юных концертмейстеров отличились воспитанники В.А. Марковой (иллюстратор Оксана Зубко): Мария Зиновьева и Лидия Васильева стали дипломантами конкурса, Всеволод Плешков – лауреатом III степени. Также в числе лауреатов III степени Елисей Дмитриев – ученик А.Ю. Залите (иллюстраторы В.В. Чеканова – сопрано и Ю.О. Шпаковский – кларнет).

Способных детей много

Как призналась бессменный член жюри конкурса «Серебряное озеро» – заслуженный работник культуры РФ, преподаватель Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат фонда «Русское исполнительское искусство» Алла Зуева, каждый год участники фестиваля выступают по-разному – уровень исполнительского мастерства меняется.

- Алла Федоровна, вы отметили в этот раз талантливых детей?

- Талант – это единицы. Если хотя бы один талантливый ребенок на конкурсе есть – уже хорошо. Способных детей много. Не всегда могу согласиться с их выучкой, потому что сегодня стала теряться особенность русского пианизма – звучание рояля. Русская школа всегда отличалась пением на рояле, и это пение утрачивается, подменяясь ударным звучанием. И это не беда детей, на что мы обратили внимание педагогов.

- Как, по-вашему, растет уровень юных пианистов?

- Есть очень хорошие дети, и все премии конкурса – заслуженны. В любом случае, ребята молодцы: выучить программу, приехать, выступить в большом зале – это же колоссальный стресс и ответственность даже для взрослых, а для детей – тем более. И родители молодцы, не говоря уже о педагогах. Поэтому я с удовольствием всех поздравила с открытием очередного «Серебряного озера». На фестивале дети исполняли серьезную программу, у младших классов были очень интересные произведения, и это говорит о том, что педагоги выбирают программу неформально, они заинтересованы. Например, дети играли Шостаковича – «Заводная кукла», Чайковского – «Марш деревянных солдатиков», много было произведений Грига, Глиэра, Майкапара, Глинки, Хачатуряна, звучали пьесы Гаврилина. Старшие играли прелюдии и фуги Баха, много Рахманиновских произведений, Чайковского. Характерно, что большинство участников выбирали русских композиторов.

- Можно ли было среди этих дарований разглядеть будущих студентов консерватории?

- В каждой возрастной группе есть дети, которые в перспективе пойдут в музыку. Это очевидно. Вообще, в этом году получился очень сильный конкурс, и жюри было серьезное. Наше мнение по всем участникам совпадало – мы все были единодушны в присуждении призовых и первых мест. Но самое главное, что этот конкурс существует – несмотря ни на что.

Завершился фестиваль гала-концертом, на котором выступили лауреаты XIV фортепианного конкурса «Серебряное озеро».

Екатерина Дзюба