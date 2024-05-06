«Учитель – это не тот, кто учит. Учитель – тот, у кого учатся»

Родилась Александра Васильевна в 1934 году в деревне Ферлева Гора, Пушкиногорского района Псковской области в крестьянской семье. Она рано лишилась отца. Ее детство совпало с войной.

Война своим безжалостным крылом

Растерла детства золотые краски.

Оставив в памяти обстрелов гром

И голода уродливые маски.

«Война! Она заставила нас жить в окопах, землянках, бараках, нас косил голод, мы ели крапиву, лебеду, щавель и ботву с гнилой картошкой, мы по полгода не мылись в бане, нас мучила малярия, чесотка и тиф, фурункулез и колтун, нас ели вши, до сильных морозов мы ходили босыми, у нас не было одежды, чтобы переодеться, - рассказывает Александра Васильевна. - Но мы выжили, выстояли, не сломились. Мечтали о хлебе, учебе и труде! И сейчас мне дороже всего поколение, выросшее на лебеде и крапиве».

В 1952 году Александра Васильевна окончила 10 классов Пушкиногорской средней школы, сразу поступила на физико-математический факультет Псковского педагогического института, который окончила в 1956 году и уехала работать по распределению в Иркутскую область.

С 1959 по 1970 год работала преподавателем математики в Тихвинском педагогическом училище, после расформирования которого, два года, с 1970 по 1972, работала в средней школе № 5 города Тихвина.

С 1972 по 2004 - годы работы в Гатчинском педагогическом училище, где преподавала математику и методику преподавания математики, готовила студентов к педагогической практике, возглавляла предметно-цикловую комиссию физики, математики и информатики. С 1987 года стала руководителем методического кабинета.

Александра Васильевна вспоминает:

«…52 года назад мудрейшие ветераны педучилища, заслуженные учителя РСФСР В.М. Алсуфьев, Е.И. Цветкова, Е.И. Олейникова, Н.И. Шурыгина, А.Х. Буш определили завет для всех молодых преподавателей училища и студентов: любить свое дело, училище, школу, детей. Уважать родителей, ценить опыт коллег, иметь свое «Я», но прислушиваться и дорожить мнением других, быть в курсе современных требований, учить и учиться, отдавать и приобретать, изучать жизнь, окружающий мир «ножками» с рюкзаком и палатками. Мы старались быть достойными своего времени».

Почетный работник СПО, Отличник народного образования Татьяна Михайловна Новоселова, долгие годы работавшая с Александрой Васильевной, вспоминает:

«В эти годы началась бурная реорганизация школьного и профессионального образования, стали внедряться новые программы, создаваться учебные комплексы, вводиться новые дисциплины, издаваться альтернативные учебники. Широко обобщался и распространялся опыт педагогов-новаторов. Преподавателям колледжа всех дисциплин, а особенно методик, необходимо было изучать, переосмысливать и доносить до студентов все новинки педагогической науки. Александра Васильевна оперативно, умело и доступно, вместе с тем на научной основе перестраивала преподавание математических дисциплин в колледже. Она первая освоила такую дисциплину, как «Теоретические основы начального курса математики», включающую разделы теории чисел, алгебры, геометрии, элементов теории множеств, логики и др. Её лекции для студентов посещали как опытные, так и начинающие преподаватели, чтобы перенять опыт, разобраться в методике подачи материала, а порой, и в сути преподаваемой дисциплины».

Директора, завучи, учителя начальных классов, работники отделов народного образования Ленинградской области часто приезжали изучать опыт ее работы.

Александра Васильевна Васильева – кропотливый труженик и умелый организатор, являясь заведующей методическим кабинетом, превратила его в центр методической работы, где собрала всё лучшее, что помогало преподавателю внедрять новые методы работы и находить материал к урокам, а студентам подготовить пробный урок, подобрать интересный материал ко всем видам практики, написать курсовую работу. При ее участии обобщался и пропагандировался передовой педагогический опыт лучших учителей начальных классов Гатчины и района. Базовая школа стала творческой лабораторией училища по внедрению нового содержания и новых методов

обучения в практику школ.

Вместе с заместителем директора по науке Людмилой Дмитриевной Кузьминой она активно включились в экспериментальную работу колледжа с целью внедрения в начальную школу и педагогический колледж методов развивающего обучения. Они стали организаторами постоянных встреч с учеными, проведения конференций.

А.В. Васильева многие годы возглавляла методический кабинет, умело интегрировала свой опыт, опыт коллектива. Результаты работы педагогического коллектива были представлены в периодическом издании колледжа «Источник.» Одним из организаторов и редактором издания была Александра Васильевна.

Александра Васильевна замечательный педагог, которого по сей день с благодарностью вспоминают ее выпускники. Профессионал, требовательная, справедливая, честная, неравнодушная, любящая свое дело, она помнит и знает каждого, кто учился у неё.

Марина Дорофеева, одна из выпускниц, пишет:

«Учитель – это не тот, кто учит. Учитель – тот, у кого учатся. Мне повезло: более 40 лет я учусь у Александры Васильевны Васильевой. Сначала – в Гатчинском педагогическом училище – математике и методике её преподавания в школе. А далее – уже в самой жизни. Главные уроки, которые мне преподала и преподает Александра Васильевна, касаются того, как сохранить человечность, достоинство, любовь к людям на протяжении жизненного пути. Спасибо за уроки доброты, щедрости, за поддержку, дорогая Александра Васильевна! Поздравляю с юбилеем! Здоровья Вам и активного долголетия!»

Александру Васильевну поздравляет бывшая ученица и коллега Татьяна Георгиевна Нерубацкая:

«Я благодарна судьбе за встречу с замечательным педагогом, человеком, другом Васильевой Александрой Васильевной. Пятьдесят два года назад мы встретились. Я – студентка первого курса, Александра Васильевна – преподаватель математических дисциплин, которая из Тихвина приехала в 1972 году в Гатчину. Мы жили в одном общежитии. Заботу Александры Васильевны чувствовали каждый день. Четыре года мы учились не только математике, но и получали уроки жизни. Перед нами был образец педагога с большой буквы.

Первой в колледже нас всегда ждала Александра Васильевна. «Уходила ли она из училища?» – думали мы. Казалось, ни одна мелочь не ускользала от ее взгляда. Мне посчастливилось работать с Александрой Васильевной. Какой душевный и искренний она человек! У неё за каждого из нас болела душа, она и по сей день помнит дни рождения каждого, с кем работала, никого и сейчас не забывает поздравить. Александра Васильевна лирик в душе! Какие замечательные слова припасены у нее для каждого из нас, сколько тепла подарила и дарит бывшим коллегам, своим выпускникам.

Я дружу с Александрой Васильевной. Восхищаюсь ее способностью стойко переносить все трудности, оставаться в любой ситуации оптимистом, любить и знать свой край, любить людей. С юбилеем, дорогая Александра Васильевна! Здоровья Вам!

Пусть присутствуют в жизни вниманье, тепло.

Пусть случается в жизни побольше чудес,

И останется главное в ней – интерес!

Двадцать лет назад Александра Васильевна вернулась на свою малую родину – в Пушкинские Горы, из которых уехала молодым педагогом сначала в Сибирь, потом в Тихвин и, наконец в Гатчину. В Пушкинских Горах хорошо знают ее родную сестру – Алевтину Васильевну Васильеву, которая преподавала русский язык и литературу в Пушкиногорской школе. Как это интересно: две сестры – и обе учительницы: одна филолог, другая – математик.

Александра Васильевна Васильева награждена значком «Отличник просвещения СССР» и орденом Трудовой Славы III степени.

В колледже есть многолетняя традиция – имена лучших из лучших преподавателей и студентов заносятся в Книгу Почета.

«За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, преданность педагогической профессии, большую методическую работу с преподавателями колледжа, учителями школ города Гатчины, Гатчинского района и Ленинградской области», в Книгу Почета занесено и имя Александры Васильевны Васильевой.