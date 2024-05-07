Симулятор полёта, кабина вертолёта и архивные документы: что посмотреть в гатчинском музее истории военной авиации

Музей встречает нас выставочным центром под названием «Гамаюн». На поле соседствуют боевые самолёты и вертолёты самого разного назначения. Одним из недавних приобретений «Гамаюна» стал так называемый в народе «Кукурузник», используемый, впрочем, далеко не только для обработки кукурузных полей. Несмотря на то, что музей рассказывает о военной авиации России, он не обходит стороной и немецкое вооружение (что естественно дополняет картину авиации времён СССР и мировой войны). Например, в марте этого года музею предложили забрать копию немецкого «Мессершмитта» после съёмок фильма, и теперь самолёт может стать частью экспозиции на 9 Мая. К слову, экспонаты нередко приходят в музей с самых неожиданных мест, и каждый – со своим прошлым: так потихоньку, со всех уголков света, в Гатчине собирается большая история.

В неприметном на первый взгляд жёлто-зелёном здании позади выставочного центра авиационное дело открывается посетителю во всей полноте. Остатки разбившегося самолёта героев Советского Союза Василия Гречишкина и Алексея Перегудова и настоящий автограф Юрия Гагарина – лишь малая часть того, что можно увидеть здесь.

Пространство поделено на три зоны, проходя через которые человек плавно двигается по временной оси. Точка отсчёта – 1910-е годы, дореволюционная Россия, первые лётчики в Гатчине, в том числе женщины-авиаторы. Следом советское время, и особое внимание здесь, естественно, уделяется периоду Великой Отечественной войны. Без слов на посетителя действует стук метронома, стоящего рядом с автографом Рустама Сагдуллаева (Ромео из «В бой идут одни старики»): «Музею жить долго!». Третий зал музея повествует о времени послевоенном, о 1960-х, характеризующихся бурным развитием космонавтики. Зал был открыт относительно недавно, 12 апреля прошлого года. Тематика космоса выбрана неслучайно: первые космонавты выбирались именно из числа военных лётчиков.

Помимо привычных для большинства музеев залов, внимание посетителя привлечёт кое-что ещё. Отдельная комната гатчинского музея авиации выделена под архив – настоящий кладезь информации по истории космоса и авиационному делу! Большинство документов, книг, диссертаций представляют собой спасённую библиотеку Ломоносовского технического училища. Особая ценность архива музея заключается в том, что он призван помогать в сборе материала всем интересующимся историей, притом бесплатно.

История, кстати говоря, нередко идёт рука об руку с журналистикой, которая фиксирует события и явления той или иной эпохи, поэтому в музее также хранятся архивные номера журналов и газет, касающиеся вопросов авиации. Так, например, мы можем встретить здесь советский журнал «Огонёк» с портретом лётчика Бориса Чухновского на первой полосе, номер журнала-газеты «За рубежом» от 1934 года, повествующий об успехах авиации, или номер «Правды» от 13 апреля 1961 года, анонсирующий «великое событие в истории человечества» – о котором вы уже наверняка догадались.

Наконец, если вам захочется выйти за пределы музейного комплекса, вы сможете отправиться в полёт – правда, не в настоящий, но с помощью симулятора. Технически оснащённое кресло и VR очки – и вот вы уже в кабине пилота пролетаете где-то над лесом, а может быть, и над своим домом. Беззаботно наслаждаться видами, однако, получается лишь тогда, когда аппарат находится в автоматическом полёте. Как только самолёт передаётся в ручное управление, перед вами появляется непростая задача: сообразить, где удачно сесть и не разбиться. Впрочем, всегда есть возможность катапультироваться. А если же всё-таки будет желание пообщаться с летательным аппаратом вживую, то в «Гамаюне» можно, под присмотром экскурсовода, посидеть в настоящей кабине боевого вертолёта – ну или покрутить вертолётный винт.

Важно, что открывшийся 3 года назад музей сегодня активно продолжает расширяться. Генеральный директор Геннадий Панёв рассказывает: в планах – восстановление и обустройство помещений авиационных ангаров и новые экспозиции. В частности, есть идея по созданию реконструкции кадров из фильма «В бой идут одни старики» – с самолётами, зенитной установкой и полуторкой.

Конечно, работы предстоит много, и именно поэтому сотрудникам музея особенно важно находить увлечённых единомышленников и налаживать дружеские связи с различными организациями, имеющими отношение к авиационному делу. Так, этой весной музей договорился о сотрудничестве с петербургским ГУАПом, родным университетом Геннадия Панёва: теперь студенты смогут ближе познакомиться с историей военного лётного дела на гатчинской земле.

Проникнуться тем, в чём ты не разбираешься, или отдать дань уважения любимому делу – такую возможность предоставляет гатчинский музей истории военной авиации. Его пространство организовано так, чтобы интересно было и мальчикам, и девочкам, и взрослым, и детям; чувство сопричастности достигается за счёт живой вовлечённости людей, экспонатов, имеющих «душу», и прошлого, объединяющего всех нас. Но самое главное – здесь, в «колыбели русской военной авиации», не только сохраняется, но и приумножается для нынешних и будущих поколений история родного края.

Мария Ибадова