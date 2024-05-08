За сопротивление полиции – штраф 2,5 тысячи рублей

Гражданка К. стала громко нецензурно высказываться и мешать полицейским. На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия и пройти в патрульный автомобиль, чтобы отправиться в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району для составления протокола об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ, женщина ответила категорическим отказом. Она отталкивала сотрудников полиции, хватала за форменное обмундирование, кричала.

Гражданке К. разъяснили, что в случае продолжения противоправных действий в отношении нее будут применены спецсредства и физическая сила, но это не помогло. Женщина продолжила демонстративно размахивать руками перед полицейскими, толкалась и нецензурно выражалась. При попытке препроводить в патрульную машину хотела вырваться и уйти, упиралась ногами, чем, собственно, оказала неповиновение сотрудникам полиции при доставлении ее в дежурную часть.

Протокол все-таки составили, и даму привлекли к административной ответственности. При рассмотрении дела в Гатчинском городском суде гражданка К. вину свою признала, но заявила, что событий того дня она не помнит – пьяная была. Однако допускает подобное поведение со своей стороны в состоянии алкогольного опьянения.

Гатчинский суд квалифицировал действия правонарушительницы по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ: неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

С учетом обстоятельств правонарушения, принимая во внимание характер и общественную опасность совершенного деяния, личность нарушительницы, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд признал гражданку К. виновной и назначил ей административное наказание в виде штрафа в размере 2500 рублей. Постановление не обжаловалось и вступило в законную силу.