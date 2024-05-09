Вернуть имена неизвестным героям

Первая «Вахта Памяти» в истории Ленинградской области прошла в далёком 1990 году. Тогда бойцы поисковых отрядов впервые собрались вместе в рамках торжественной акции на Невском пятачке. С тех пор тысячи поисковиков из разных уголков России ежегодно приезжают на священную ленинградскую землю, чтобы вернуть имена павшим воинам.

«Вахта Памяти — 2024» стартовала в конце апреля в Гатчинском районе, где в военные годы располагались многочисленные лагеря для военнопленных и перемещённых лиц, а также детские донорские концентрационные лагеря. Торжественно-траурный митинг впервые проходил в новом, знаковом для всего региона месте — перед Вечным огнём мемориала мирным гражданам Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

— «Вахту памяти» проводят по всей России. В ней участвуют ветераны, блокадники, молодёжь, участники поисковых отрядов, волонтёры. Я хочу поблагодарить всех, кто занимается этим благородным делом. Это нужно не только нам, но и тем, кто придёт после нас. Важно знать цену Победы, цену свободы и права жить так, как мы считаем нужным, — напомнил собравшимся председатель Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин.

Поисковые отряды каждый год проводят сотни экспедиций на территории 47-го региона. Традиционно в Ленобласть приезжают около 2000 поисковиков из разных регионов. И каждый год им удаётся обнаружить останки около 3 тысяч человек. Только за 2023 год удалось установить личности 157 бойцов.

— По предварительным данным, на территории Ленобласти до сих пор не захоронено более 400 тысяч бойцов, павших во время войны? К нам постоянно приходят письма от родственников погибших с просьбой найти без вести пропавших. Поисковики помогают семьям обрести свою историю: кто-то работает в полях, кто-то в архивах. Спасибо вам за эту тяжёлую, но очень важную работу, — отметила глава комитета по молодёжной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Она добавила, что в 2023 году областным Законодательным собранием был принят закон, устанавливающий новую значимую дату – День поисковика. Впервые его отметили 15 марта 2024 года. Кроме того, в регионе разрабатывают специальный знак отличия за поисковую работу в Ленинградской области, а в Тосненском районе должны возвести специальный Дом поисковика.

В свою очередь глава Ленинградского регионального отделения «Поискового движения России» Александр Колоярский поблагодарил соратников за проделанную на сегодняшний день работу:

— Важно, что специалисты из других регионов, которые приезжают к нам, отлично взаимодействуют с местными поисковиками. Работа идёт бок о бок. Это позволяет нам ежегодно поднимать тысячи бойцов и командиров Красной Армии, которые погибли на Ленинградской земле, защищая нашу Родину. А делаем мы это всё, чтобы потомки могли прийти на могилу, поклониться и сказать «спасибо».

Действительно, среди участников акции мы встречаем поисковиков из Сибири и Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга.

– Станция Погостье, урочище Липовик – это те территории, где наши парни и девчонки из Сибири поднимали в бой маршевые роты из Сибири, пришедшие на помощь блокадному Ленинграду. И сегодня уже сибирские поисковики ведут там свою работу, – поделилась Наталья Некрасова, представитель координационного совета поискового движения по Сибирскому Федеральному округу.

Во время торжественно-траурной церемонии поисковики, внёсшие особый вклад в увековечение памяти павших бойцов, были награждены знаками отличия Министерства обороны РФ, Госдумы, Заксобрания региона и областного комитета по молодёжной политике. Завершилось памятное мероприятие минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.

Все желающие смогли присоединиться к памятному автопробегу: участники сначала проследовали в Тосно, где делегации возложили цветы к братскому захоронению советских воинов, а после посетили мемориал «Невский пятачок» в Кировском районе.

Ксения Бондаренко

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