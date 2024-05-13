Осторожно, мошенники!

Такие звонки поступают преимущественно лицам пенсионного возраста.

В процессе разговора аферисты сообщают потенциальной жертве о неучтенном стаже, выявленном в ходе некой проверки, и предлагают оформить официальное заявление на перерасчёт пенсии в сторону её увеличения.

В случае согласия с такой процедурой злоумышленники предлагают подать такое заявление в телефонном режиме. Для идентификации просят продиктовать поступивший код из SMS-сообщения.

Если продиктовать данный код, то мошенники получат доступ либо к порталу «Госуслуги» либо к мобильному банку, что приведет к компрометации учётной записи на «Госуслугах» или к попытке перевода аферистами денежных средств с банковского счёта жертвы.

Сотрудники Социального фонда никогда не будут звонить гражданам с просьбой, под каким-либо предлогом, продиктовать коды из SMS-сообщения для того, чтобы записаться на приём.

Нет необходимости озвучивать какие-либо числовые коды, поэтому рекомендуется внимательно читать тексты входящих SMS-сообщений, не передавать свои PIN-коды и пароли от личных кабинетов.