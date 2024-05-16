Победа гатчинских лицеистов

Команды-участники представляли свои работы в прекрасных интерьерах Дома архитектора (особняк А. Половцева) перед требовательным жюри в составе известных петербургских архитекторов и общественных деятелей под председательством Олега Сергеевича Романова, почетного президента Санкт-Петербургского союза архитекторов.

Победителями олимпиады стала команда Гатчинского лицея №3 с исследовательским проектом «История Гатчины… Память о Великой Отечественной войне». В состав команды вошли ученицы 8-1 класса Мария Маралова, Наталья Дзюба и Алёна Фомина. Девочки достойно представили свой проект, защищая честь не только лицея, но и всего города Гатчины. В своей работе они рассказали об истории Гатчины в годы оккупации.

Жюри единогласно присудило победу нашим лицеистам! Поздравляем!