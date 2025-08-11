Юридическая помощь — жителям отдаленных поселков
Новые автобусы, закупленные регионом, передал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко юридическому бюро Ленобласти.
«В юридическое бюро Ленобласти за консультацией теперь не обязательно ехать. Потому что юристов обеспечили транспортом для выездов в отдаленные поселения.
За первый год работы бюро за государственной юридической помощью обратились почти 2 тысячи ленинградцев. Работы меньше не будет», — прокомментировал Александр Дрозденко.
Учитывая территориальную удаленность ряда населенных пунктов Ленинградской области от административных центров муниципальных районов, муниципального и городского округов Ленинградской области, а также запрос жителей таких населенных пунктов на получение квалифицированной юридической помощи, за счет средств областного бюджета приобретено 3 микроавтобуса, которые будут использоваться для проведения еженедельных выездных приемов граждан. Автобусы оборудованы дополнительным местом для проведения приема.
ГКУ ЛО «Государственное юридическое бюро Ленинградской области» создано 01.01.2024 распоряжением Правительства Ленинградской области
В 2024 году на территории Ленинградской области было открыто 9 пунктов приема граждан, бесплатная юридическая помощь оказана 1 852 гражданам, за 7 месяцев 2025 года – 2 699 гражданам. Особое внимание уделяется правовой поддержке участников СВО и членов их семей.