Юридическая помощь — жителям отдаленных поселков

«В юридическое бюро Ленобласти за консультацией теперь не обязательно ехать. Потому что юристов обеспечили транспортом для выездов в отдаленные поселения.

За первый год работы бюро за государственной юридической помощью обратились почти 2 тысячи ленинградцев. Работы меньше не будет», — прокомментировал Александр Дрозденко.

Учитывая территориальную удаленность ряда населенных пунктов Ленинградской области от административных центров муниципальных районов, муниципального и городского округов Ленинградской области, а также запрос жителей таких населенных пунктов на получение квалифицированной юридической помощи, за счет средств областного бюджета приобретено 3 микроавтобуса, которые будут использоваться для проведения еженедельных выездных приемов граждан. Автобусы оборудованы дополнительным местом для проведения приема.

ГКУ ЛО «Государственное юридическое бюро Ленинградской области» создано 01.01.2024 распоряжением Правительства Ленинградской области

В 2024 году на территории Ленинградской области было открыто 9 пунктов приема граждан, бесплатная юридическая помощь оказана 1 852 гражданам, за 7 месяцев 2025 года – 2 699 гражданам. Особое внимание уделяется правовой поддержке участников СВО и членов их семей.