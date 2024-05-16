Стратегия развития Ленобласти проходит общественное обсуждение

«Представляемая сегодня Стратегия, прежде всего, это продукт общественного согласия. Мы формулируем не общие приоритеты, а четко формулируем свои цели и задачи, переводим их в цифры. И каждый рубль, любое запланированное мероприятие будет проходить через сито приоритетов Стратегии развития и контролироваться губернатором», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области— председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, выступая перед членами Общественной палаты региона.

В качестве целей и приоритетов Стратегии 2035 выбраны:

— сокращение естественной убыли населения Ленинградской области на 2 промилле к 2035 году;

— прирост ВРП на 3% ежегодно за счет создания добавленной стоимости в обрабатывающих производствах (удлинение технологических цепочек) темпами не ниже 10% в год стабилизация темпов роста производства продукции АПК не ниже 2,5% в год;

— рост качества транспортного обслуживания населения и сокращение среднего времени в пути;

— увеличение туристского потока в Ленинградскую область на 50% – к 2030 году, на 75% – к 2035 году (по отношению к 2018 году - 5230 тыс. чел)

— повышение качества среды проживания во всех населенных пунктах Ленинградской области, в том числе формирование каркаса опорных населенных пунктов.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области