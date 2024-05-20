Ценности России — в направлениях социальных проектов Ленобласти

«Абсолютное большинство ценностей, обозначенных в Указе Владимира Путина, оказались настолько близки направлениям регионального грантового конкурса социальных проектов, что мной принято решение уточнить формулировки направлений, по которым выделяются гранты, — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — «Гуманизм и милосердие» — новое название направления проектов в сфере социальной защиты.

«Ответственность за судьбу России» —направление для проектов патриотического воспитания.

«Единство народов России» — направление для проектов поддержки малых коренных народностей.

Направление «Крепкая семья» в уточнении не нуждается.

Новое направление, по которому Ленобласть будет поддерживать проекты, называется «Гражданственность, служение Отечеству, ответственность за его судьбу. Здесь уже на ближайшем конкурсе ждём социальные инициативы по поддержке участников СВО и членов их семей, а также развитию добровольчества».

«Все активисты и представители НКО, реализующие социальные проекты, могут гордиться, что своим трудом сохраняют и развивают ценности России. И люди должны об этом знать», — так губернатор Ленинградской области прокомментировал решение об уточнении формулировок грантового конкурса.

Указ Президента Российской Федерации Владимира Путина № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» подписан 9 ноября 2022 года № 809.