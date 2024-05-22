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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 23 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Пудостьское сп

23.05.2024 с 20.00 по 24.05.2024 08.00 (1 раз на 30 минут для оперативных переключений)

п. Терволово       

23.05.2024 с 12:00 до 18:00   

п. Терволово       

 

Сусанинское сп

23.05.2024 с 10:00 до 16:00

п. Кобралово      