Вечер поэзии с «Командой Карлсона»
Творческая встреча с калужской поэтессой Еленой Гай на гатчинской земле стала встречей старых друзей, хотя зрители и главная героиня впервые увиделись в настоящей реальности, а не виртуальной. Елена Гай и ее поклонники – члены одной «Команды Карлсона», разбросанной по всей России и делающей одно общее дело: помощь СВО.
«Команда Карлсона» – так их знают здесь, в тылу, и там, на фронте – это команда волонтеров, которую создала и возглавила жительница Гатчины Елена Афанасьева, аниматор, чей образ Карлсона для детских праздников уже стал своего рода гатчинским брендом и символом благотворительности.
18 мая в Гатчине, в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Ленинградской области состоялся музыкально-поэтический вечер Елены Гай, приехавшей впервые с сольными концертами в Гатчину и Петербург. Гатчинская встреча стала дебютом поэтессы, открыв ее короткое турне. Елену горячо приветствовали зрители, большинство из которых были знакомы с ней заочно – через соцсети, а стихи ее знают практически все, кто хоть как-то соприкасался с «Командой Карлсона». Некоторые произведения разошлись огромным тиражом благодаря интернету, мгновенно завоевав популярность. И это не только патриотические или посвященные войне стихотворения – у Елены Гай много философских, лирических стихов, «о жизни», о любви и на социально-бытовые темы. Гатчину она посетила впервые, и именно здесь было положено начало публичным выступлениям с собственными стихами и песнями.
- Это мое самое первое сольное выступление, – призналась Елена Гай. – Стихи я начинала писать еще в юности, потом забросила – семья, дети, было не до стихов, и вернулась я к этому после долгого перерыва в 2018 году. Я стала помогать брошенным животным, и одна история меня очень сильно затронула, под влиянием эмоций я написала стихотворение, с которого все и пошло…
У Елены Гай вышло два стихотворных сборника: «Гений мотивации», который уже раскуплен, и «Русская рать в строю». Тиражи небольшие – 500 экземпляров, книгу можно заказать у Елены в группе в «ВКонтакте».
По профессии Елена Гай медсестра, но медицину пришлось оставить. Сейчас она трудится в качестве самозанятой, содержит животных с непростой судьбой: у нее 20 собак и несколько кошек, все бывшие бездомные, покалеченные морально и физически, никому не нужные. Помогают Елене добровольцы и благотворители, но, конечно, оставить такое хозяйство ради концертов в другом регионе было непросто.
Однако публика вознаградила автора благодарными аплодисментами, слушатели утирали слезы, сопереживали, смеялись – стихи Елены действительно трогают за душу. На концерте прозвучало также несколько песен Майи Харлампьевой и Андрея Буйдина на стихи Елены Гай в ее собственном исполнении. Выступление в Гатчине длилось почти три часа, и расходиться народ не спешил.
Откуда жительница Калужской области узнала про гатчинского «Карлсона» и его команду?
Как и многие другие, Елена Гай прочитала в социальной сети «ВКонтакте» пост Елены Афанасьевой про Глеба Федорова – совсем молодого парня из Гатчины, который ушел добровольцем на СВО и получил тяжелое ранение. На призыв помочь раненому откликнулись десятки тысяч, за судьбой гатчинского «Воробушка», как окрестили его женщины, следила вся страна. Глебу сделали несколько операций, протезирование, и вот он пришел с цветами на концерт 18 мая – послушать стихи Елены Гай и увидеться с «Командой Карлсона», для которой он давно стал родным. Появление Глеба в зале вызвало бурные аплодисменты. Благодаря его встрече в госпитале с Еленой Афанасьевой образовалась легендарная «Команда Карлсона», участие в судьбе молодого героя сплотило совершенно незнакомых людей из разных регионов.
…После своего выступления Елена Гай от всего сердца поблагодарила гатчинцев за теплый прием. Ее концертное турне продолжилось в Петербурге и Пушкине.
Екатерина Дзюба
ВОРОБУШЕК
Елена Гай
(основано на реальных событиях)
Голубоглазый, светленький воробушек
В военно-медицинских корпусах
Лежал в палате раненый, без пёрышек.
Ну без одежды, то есть. Весь в бинтах.
Прошла очередная операция:
Спасали руку правую ему.
А левая - частично ампутация.
И ноги... Даже толком не пойму...
Под одеялом пустота пугающе
Таилась на измятых простынях.
Солдатик спал. Сказали, укрепляюще
Сон действует в таких госпиталях.
Да только сон его не успокаивал.
Кошмары снились парню день и ночь:
Как в землю он друзей своих закапывал,
Расстрелянных наёмниками. Прочь
Он убегал потом от квадрокоптера,
Ведь он, зараза, смерть в себе несёт!
Бежать мешали берцы - очень стоптаны,
А левый уж до крови ногу трёт.
Попал снаряд в окоп, совсем поблизости,
Осколки тело рвали на куски!
И сон не уменьшает уязвимости,
Кусает боль, как злобные зверьки.
От этой боли парень просыпается,
И на подушку пот течёт со лба.
Он терпит... терпит... Стон сдержать старается.
В глазах отчаянье и к Господу мольба.
Но вот сегодня снится что-то новое:
Приятное, забытое тепло,
Какое-то далёкое, знакомое,
Что из кошмара выдернуть смогло.
Солдатик приоткрыл глаза немножечко
И удивлённо ими заморгал:
В такое не поверится нисколечко -
Его в макушку Карлсон целовал!
Лицо его смешное, конопатое,
Размазанные слёзы по щекам,
Оранжевые волосы лохматые.
А пальцы гладят парня по вискам.
И взгляд – как будто мамин, тот, из прошлого,
Когда была жива ещё она.
Какое утро доброе, хорошее!
Солдатика улыбка расцвела
На бледном и измученном страданием,
Осунувшемся в эти дни лице.
А Карлсон прошептал: «Я на задании!
Я сказочного войска офицер.
Принёс тебе вареньице лечебное.
Я сам таким лечился иногда.
Ты верь, оно действительно волшебное!»
И шмыгнул носом. Что за ерунда?!
Сон отряхнул с ресниц солдат старательно,
Палату взглядом медленно обвёл
И понял всё: он видел аниматора!
В палату он с подарками зашёл!
И будто детство вновь вернулось доброе,
Варенья манит сладкий аромат!
Солдатик посмотрел на жизнь по-новому:
Ведь он живой и всё пойдет на лад!
А аниматор - женщина уставшая
Домой пришла и плакала навзрыд.
Какое время, наше настоящее,
Она ведь, как никто, сейчас сравнит.
Вчера она была ведущей праздника.
Все танцевали, пили. Фейерверк
Сиял на небе огоньками разными
И радовал гостей. А в тот четверг
Она опять была весёлым Карлсоном
И навещала раненых людей.
О, Господи! Какие же мы разные!
Ты нас прости и дай прозреть скорей!
Солдаты на кроватях в муках корчатся,
Скрипят зубами, сдерживая крик.
Идет война, а знать о ней не хочется!
И для кого-то важен яркий пшик.
О, Господи! Да как же это выдержать?!
Как вразумить людей? Ты мне ответь!
И осенило - надо информировать.
Свои рассказы выложить в соцсеть.
Размазан грим и слезы, словно стеклышки,
Блестят в глазах, стекают по щекам.
Сидит и пишет Карлсон о Воробушке,
Чтоб рассказать всем бестолковым - нам.