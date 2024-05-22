Вечер поэзии с «Командой Карлсона»

«Команда Карлсона» – так их знают здесь, в тылу, и там, на фронте – это команда волонтеров, которую создала и возглавила жительница Гатчины Елена Афанасьева, аниматор, чей образ Карлсона для детских праздников уже стал своего рода гатчинским брендом и символом благотворительности.

18 мая в Гатчине, в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Ленинградской области состоялся музыкально-поэтический вечер Елены Гай, приехавшей впервые с сольными концертами в Гатчину и Петербург. Гатчинская встреча стала дебютом поэтессы, открыв ее короткое турне. Елену горячо приветствовали зрители, большинство из которых были знакомы с ней заочно – через соцсети, а стихи ее знают практически все, кто хоть как-то соприкасался с «Командой Карлсона». Некоторые произведения разошлись огромным тиражом благодаря интернету, мгновенно завоевав популярность. И это не только патриотические или посвященные войне стихотворения – у Елены Гай много философских, лирических стихов, «о жизни», о любви и на социально-бытовые темы. Гатчину она посетила впервые, и именно здесь было положено начало публичным выступлениям с собственными стихами и песнями.

- Это мое самое первое сольное выступление, – призналась Елена Гай. – Стихи я начинала писать еще в юности, потом забросила – семья, дети, было не до стихов, и вернулась я к этому после долгого перерыва в 2018 году. Я стала помогать брошенным животным, и одна история меня очень сильно затронула, под влиянием эмоций я написала стихотворение, с которого все и пошло…

У Елены Гай вышло два стихотворных сборника: «Гений мотивации», который уже раскуплен, и «Русская рать в строю». Тиражи небольшие – 500 экземпляров, книгу можно заказать у Елены в группе в «ВКонтакте».

По профессии Елена Гай медсестра, но медицину пришлось оставить. Сейчас она трудится в качестве самозанятой, содержит животных с непростой судьбой: у нее 20 собак и несколько кошек, все бывшие бездомные, покалеченные морально и физически, никому не нужные. Помогают Елене добровольцы и благотворители, но, конечно, оставить такое хозяйство ради концертов в другом регионе было непросто.

Однако публика вознаградила автора благодарными аплодисментами, слушатели утирали слезы, сопереживали, смеялись – стихи Елены действительно трогают за душу. На концерте прозвучало также несколько песен Майи Харлампьевой и Андрея Буйдина на стихи Елены Гай в ее собственном исполнении. Выступление в Гатчине длилось почти три часа, и расходиться народ не спешил.

Откуда жительница Калужской области узнала про гатчинского «Карлсона» и его команду?

Как и многие другие, Елена Гай прочитала в социальной сети «ВКонтакте» пост Елены Афанасьевой про Глеба Федорова – совсем молодого парня из Гатчины, который ушел добровольцем на СВО и получил тяжелое ранение. На призыв помочь раненому откликнулись десятки тысяч, за судьбой гатчинского «Воробушка», как окрестили его женщины, следила вся страна. Глебу сделали несколько операций, протезирование, и вот он пришел с цветами на концерт 18 мая – послушать стихи Елены Гай и увидеться с «Командой Карлсона», для которой он давно стал родным. Появление Глеба в зале вызвало бурные аплодисменты. Благодаря его встрече в госпитале с Еленой Афанасьевой образовалась легендарная «Команда Карлсона», участие в судьбе молодого героя сплотило совершенно незнакомых людей из разных регионов.

…После своего выступления Елена Гай от всего сердца поблагодарила гатчинцев за теплый прием. Ее концертное турне продолжилось в Петербурге и Пушкине.

Екатерина Дзюба

ВОРОБУШЕК

Елена Гай

(основано на реальных событиях)

Голубоглазый, светленький воробушек

В военно-медицинских корпусах

Лежал в палате раненый, без пёрышек.

Ну без одежды, то есть. Весь в бинтах.

Прошла очередная операция:

Спасали руку правую ему.

А левая - частично ампутация.

И ноги... Даже толком не пойму...

Под одеялом пустота пугающе

Таилась на измятых простынях.

Солдатик спал. Сказали, укрепляюще

Сон действует в таких госпиталях.

Да только сон его не успокаивал.

Кошмары снились парню день и ночь:

Как в землю он друзей своих закапывал,

Расстрелянных наёмниками. Прочь

Он убегал потом от квадрокоптера,

Ведь он, зараза, смерть в себе несёт!

Бежать мешали берцы - очень стоптаны,

А левый уж до крови ногу трёт.

Попал снаряд в окоп, совсем поблизости,

Осколки тело рвали на куски!

И сон не уменьшает уязвимости,

Кусает боль, как злобные зверьки.

От этой боли парень просыпается,

И на подушку пот течёт со лба.

Он терпит... терпит... Стон сдержать старается.

В глазах отчаянье и к Господу мольба.

Но вот сегодня снится что-то новое:

Приятное, забытое тепло,

Какое-то далёкое, знакомое,

Что из кошмара выдернуть смогло.

Солдатик приоткрыл глаза немножечко

И удивлённо ими заморгал:

В такое не поверится нисколечко -

Его в макушку Карлсон целовал!

Лицо его смешное, конопатое,

Размазанные слёзы по щекам,

Оранжевые волосы лохматые.

А пальцы гладят парня по вискам.

И взгляд – как будто мамин, тот, из прошлого,

Когда была жива ещё она.

Какое утро доброе, хорошее!

Солдатика улыбка расцвела

На бледном и измученном страданием,

Осунувшемся в эти дни лице.

А Карлсон прошептал: «Я на задании!

Я сказочного войска офицер.

Принёс тебе вареньице лечебное.

Я сам таким лечился иногда.

Ты верь, оно действительно волшебное!»

И шмыгнул носом. Что за ерунда?!

Сон отряхнул с ресниц солдат старательно,

Палату взглядом медленно обвёл

И понял всё: он видел аниматора!

В палату он с подарками зашёл!

И будто детство вновь вернулось доброе,

Варенья манит сладкий аромат!

Солдатик посмотрел на жизнь по-новому:

Ведь он живой и всё пойдет на лад!

А аниматор - женщина уставшая

Домой пришла и плакала навзрыд.

Какое время, наше настоящее,

Она ведь, как никто, сейчас сравнит.

Вчера она была ведущей праздника.

Все танцевали, пили. Фейерверк

Сиял на небе огоньками разными

И радовал гостей. А в тот четверг

Она опять была весёлым Карлсоном

И навещала раненых людей.

О, Господи! Какие же мы разные!

Ты нас прости и дай прозреть скорей!

Солдаты на кроватях в муках корчатся,

Скрипят зубами, сдерживая крик.

Идет война, а знать о ней не хочется!

И для кого-то важен яркий пшик.

О, Господи! Да как же это выдержать?!

Как вразумить людей? Ты мне ответь!

И осенило - надо информировать.

Свои рассказы выложить в соцсеть.

Размазан грим и слезы, словно стеклышки,

Блестят в глазах, стекают по щекам.

Сидит и пишет Карлсон о Воробушке,

Чтоб рассказать всем бестолковым - нам.