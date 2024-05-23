ЕГЭ-2024: старт дан!

Наступил самый горячий сезон для выпускников школ: чуть больше месяца ребята будут сдавать единый государственный экзамен, с волнением ждать результатов и выбирать вуз, а значит, и будущую профессию. Позади напряженные месяцы подготовки, тесты. Теперь важно показать все свои знания.

Основной период сдачи ЕГЭ-2024 открыли химия, география и литература. Это предметы по выбору, их сдают те, кому они нужны для поступления в вуз. Обязательные - русский и математика – пройдут на следующей неделе.

В пункте приема экзаменов №17, расположенном в Гатчинской школе №8, в пяти аудиториях 65 человек пишут экзамен по химии и еще в одной аудитории 15 человек сдают географию. Это выпускники со всего Гатчинского района.

Как отмечают организаторы, по сравнению с прошлыми годами количество ребят, выбравших химию и географию, мало изменилось. Правда, бывали годы, когда географию сдавали в двух аудиториях.

По наблюдениям учителей, на первом экзамене ребята всегда сильно волнуются, а к последнему начинают чувствовать себя более уверенно, и ЕГЭ сдают легче.

Перед началом первого ЕГЭ выпускников тепло приветствовала руководитель пункта приема экзаменов №17 Ольга Николаевна Михайлова. Прозвучали последние наставления и дружеские напутствия.

- От всей души желаем вам успешной сдачи экзамена. Раз вы все дошли до ЕГЭ – значит, уже огромные молодцы. Давайте, договоримся: мы за вас волнуемся, а вы спокойно и уверенно пишите. По вашим глазам вижу, что все готовы сдать на 90-100 баллов! Желаем вам удачи! – обратилась к выпускникам Ольга Николаевна Михайлова.

ЕГЭ по географии длится три часа, по химии - 3 часа 30 минут. Есть те, кто сдает работу и уходит с экзамена раньше. Но, как правило, с химии и географии рано не уходят. Даже если напишут быстро, еще раз все продумывают и проверяют. Ведь выпускникам нужны будут полученные за эти экзамен баллы для поступления в выбранный вуз.

Самое главное нововведение в этом году - один экзамен можно будет пересдать.

Расписание ЕГЭ-2024

23 мая - география, литература, химия;

28 мая - русский язык;

31 мая - базовая и профильная математика;

4 июня - обществознание, физика;

7 июня - иностранные языки (устная часть), информатика;

8 июня - иностранные языки (устная часть), информатика;

11 июня - биология, иностранные языки (письменная часть), история.

Пересдача:

4 июля - иностранные языки (письменная часть), информатика, обществознание, русский язык, физика, химия;

5 июля - биология, география, базовая и профильная математика, иностранные языки (устная часть), история, литература.

Татьяна Можаева