«Инкери-Сеура» - хранители народных традиций

Что есть историческая родина, почему одни ингерманландские финны, как только представилась удобная возможность, уехали в Финляндию, а другие твердо и убежденно остались в России – на эти вопросы каждый отвечает по-своему. Наверное, потому что ответы зависят от сложного понятия «самосознание».

Чтобы вспомнить, как зародилась общественная организация «Инкери-Сеура», за круглым столом в офисе на улице Соборной встретились три руководителя разных лет и старожилы «Инкери-Сеура».

В дружеской беседе участвовал Александр Михайлович Савельев (руководитель 1996 – 2000-х годов), Владимир Петрович Яковлев (2006 – 2018 гг.), нынешний руководитель Валерий Армасович Тойко, а также бессменный бухгалтер Герта Васильевна Комогорова, с 1991 года принимающая активное участие в общественной работе, заместитель председателя региональной общественной организации ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто» и член правления «Инкери-Сеура», кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, призер международных соревнований Вилье Адамович Остонен. С первых дней Вилье Адамович осуществляет координацию и взаимосвязь в работе организаций и с большим успехом проводит все массовые спортивные мероприятия. В прошлом году в поселке Пудость Вилье Адамович организовал уже десятый фестиваль народных игр Гатчинского района.

Рождённые в перестройку

В поселке Тайцы 15 октября 1988 года в небольшом деревянном доме прошло учредительное собрание, на котором была организована региональная общественная организация ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто». Тогда же был составлен и официально зарегистрирован устав организации.

Почему именно в перестройку стали возникать организации ингерманландских финнов? Конечно, необходимость была и раньше, но только тогда появилась такая возможность. Не стало никаких преград для роста национального самосознания - и люди это почувствовали.

- Идея родилась, примерно, в 1986 году. До этого, конечно, мы собирались, посещали церковь. Кстати, единственная в округе церковь была в Пушкине, куда съезжались финны со всей области. Бабушка крестила меня в 1971 году, втихаря, потому что моя мама - член партии. А когда наступили тяжелые годы, многие потеряли работу, появилась необходимость в объединяющей силе. И финны сплотились вокруг общественных организаций, - рассказывает Валерий Тойко.

Первое собрание ингерманландских финнов прошло в Доме культуры города Гатчины в конце 80-х годов. ДК был полон. На этом собрании выбрали первым руководителем «Инкерин Лиитто» Пааво Паркинена, вторым стал Виктор Хюринен.

«Инкерин Лиитто» быстро разрасталась, подразделения открывались в разных уголках Ленинградской области. Их деятельность была активной. При таком большом количестве подразделений региональной организации стало сложно вести централизованный учет. В результате из-под крыла «Инкерин Лиитто» выделилось несколько небольших самостоятельных организаций, которые продолжили взаимодействие, основанное на общих целях и задачах.

Так, в 1991 году, в первую очередь по экономическим соображениям, из «Инкерин Лиитто» выделилась гатчинская организация. По 1994 год она назывались Гатчинское отделение региональной общественной организации «Инкерин Лиитто», а с 1994 года - «Инкери-Сеура» (Ингерманландское общество), также в составе региональной организации.

А вот в интернет-пространстве по этому поводу много путаницы. Чтобы внести ясность, старожилы «Инкери-Сеура» отмечают: хотя регистрация в налоговой инспекции прошла чуть позже, именно в 1994 году организация получила свое название и была официально зарегистрирована. В 2024 году «Инкери-Сеура» отмечает 30-летие!

- Как Советский Союз объединял союзные республики, так строилась и наша организация. Сеура – это общество, лиитто – союз, созданный для объединения малых обществ, которые создавались на местах. Не только в Ленинградской области, но и по всей России. Даже в Сибири, куда во время известных исторических событий были выселены финны, и где многие продолжают жить. Их представители приезжали на наши региональные совещания. Местные организации писали отчеты, которые затем входили в общий отчет. С ним выступали на международном съезде, - вспоминает Вилье Адамович.

Виктор Иванович Хюринен был одним из первых учредителей «Инкерин Лиитто» и первым председателем «Инкери-Сеура».

- Мы очень благодарны Виктору Ивановичу и мэру Гатчины Станиславу Семеновичу Богданову за то, что в 1991 году нам было предоставлено в аренду муниципальное помещение на улице Соборной. Мы его отремонтировали, сделали уютным. И с тех пор проводим здесь собрания, обсуждаем планы, организуем детские мероприятия, - рассказывает Валерий Тойко.

Как память о годах становления организации и сейчас на дверях ее офиса на улице Соборной висит историческая табличка с названием Гатчинского отделения «Инкерин Лиитто».

- Наша общественная организация никогда не считала себя отдельной. Мы всегда были и остаемся составной частью «Инкерин Лиитто», - подчеркивает Валерий Тойко.

Но были организации, которые считали по-другому. В настоящее время во многих района области они уже перестали существовать или не ведут заметной работы. На данный момент самые активно действующие отделения организации расположены в Петербурге, Гатчине и Сосновом Бору. Председателем является Дмитрий Валерьевич Поляков.

Подразделение в поселке Тайцы – «Инкери Тупа» - долгие годы возглавлял Вячеслав Петрович Вяйзенен. Оно было неформальным, официально не зарегистрированным, тем не менее вело большую просветительскую работу и оказывало помощь землякам. Так получилось, что именно в трудные 90-е годы у организации были широкие возможности. В первую очередь, это гуманитарная помощь из Финляндии. Вячеслав Петрович лично принимал участие в ее доставке. Распределялась она не только в церкви и среди финнов. Тогда же возникла традиция ежегодно проводить Рождественские праздники с финским Дедом Морозом - Йоулупукки.

В настоящее время все члены «Инкерин Тупа» влились в гатчинскую организацию. А благородную миссию финского Деда Мороза выполняет нынешний руководитель «Инкери-Сеура» Валерий Тойко.

- Я принял эстафету финского Деда Мороза у Вячеслава Петровича. Мне как действующему Йоулупукки достался его костюм сказочного волшебника. И теперь каждый год в Рождество у нас в офисе на улице Соборной открывается резиденция финского Деда Мороза. Благотворительное мероприятие очень понравилось гатчинцам, пользуется большой популярностью как у детей, так и у взрослых, - рассказывает Валерий Тойко.

«Омаал Маал» («На родной земле»)

Заметную роль в объединении общества сыграла газета «Гатчинская правда». С конца 1931 года газета (тогда она называлась «Красногвардейская правда») стала выходить на двух языках: русском и финском. Первая районная конференция рабселькоров постановила: ввиду преобладания в сельской местности жителей финской национальности выпускать для них одну страницу в газете на финском языке. Райком ВКП(б) поддержал это решение. Последний раз финская страница вышла в 1938 году.

Спустя 50 лет, 18 августа 1989 года, в «Гатчинской правде» снова появилась финская страница. Она выходила под эгидой только образовавшегося общества «Инкерин Лиитто». Страница имела название «Омаал Маал» («На родной земле»), но, в отличие от страницы 30-х годов, печаталась на русском языке, так как у строкоотливных машин Гатчинской типографии отсутствовал финский шрифт. Лишь изредка в газете появлялись заметки и объявления на финском языке, отпечатанные при помощи клише, изготовленных в типографии Лениздата.

Выпуск «Омаал Маал» готовился на общественных началах. Читателям предлагались исторические заметки, рассказы о традициях, культуре, событиях и выдающихся личностях. Редактором и автором большинства материалов был Виктор Хюринен, ответственным секретарем – журналист «Гатчинской правды» Владимир Иванович Николаев (Вольдемар Тайми). Именно их дружба сыграла решающую роль в сотрудничестве «Инкери-Сеура» с местной газетой. «Гатчинская правда» со страницей «Омаал Маал» была известна во многих уголках СССР, а после его распада – в республиках СНГ: всюду, куда в годы сталинских репрессий были сосланы ингерманландские финны.

- Во время службы в армии я переписывался с нашей организацией. Герта Васильевна мне отвечала. Помню, как я был горд, когда одно из моих писем было опубликовано в «Омаал Маал», - вспоминает Валерий Тойко.

Помощь идёт

За эти три десятка лет наша страна несколько раз делала крутые повороты. И на каждом вираже общество «Инкери-Сеура» сыграло заметную роль в жизни своих членов и их земляков, оставаясь небезучастным к проблемам всех жителей Гатчинского района.

Одно из немаловажных направлений – оказание помощи в получении компенсации. В 90-е годы после признания нашим правительством малолетними узниками финских концлагерей ингерманландских финнов, которые были вывезены немцами в Финляндию через Эстонию, они получили право на компенсацию от финского правительства. Более 3600 человек получили ее через «Инкери-Сеура». Причем, «Инкери-Сеура» помогала всем – обращались жители Севастополя, Крыма, Петербурга. Люди в очередь стояли в коридоре. Для них собирали пакет документов, делали запросы в финский архив – это была длительная кропотливая бумажная работа.

В Гатчинский район часто приезжали финские волонтеры. Закупали в магазинах мешки с сахаром, крупы. В офисе общества раскладывали по пакетам и ехали по деревням раздавать нуждающимся. Также помогали ремонтировать дома тем, кто сам не может. В 90-е годы у организации был свой транспорт – автобус, грузовик, легковая машина. Три водителя курсировали между странами, привозили людей из деревень на службы. Грузовик нужен был для помощи старикам в ремонте домов. Этой деятельности была посвящена отдельная социальная программа.

С первых лет работа велась в сотрудничестве с социальными службами – все понимали, что без поддержки людям сложно выжить. Особенно в 90-е годы.

Дом престарелых для одиноких и брошенных стариков в Тайцах был построен финнами тоже под эгидой общества ингерманландских финнов.

- Это заслуга Виктора Ивановича. Он много хлопотал. И решение было принято на уровне правительства Финляндии. Когда Дом престарелых в Тайцах построили, согласно документам, наше общество передало его церкви Ингрии. Изначально обязательным условием было бесплатное размещение в нем ингерманландских бабушек и дедушек. Со временем постояльцев становилось все меньше. Сейчас условия пребывания изменились. В организации социального обслуживания церковь Ингрии тесно взаимодействует с администрацией Гатчинского района и комитетом социальной защиты населения Ленинградской области, - рассказывает Валерий Тойко.

В это же время «Инкерин Тупа» наладила каналы помощи от финских фермеров - нашим. В сельхозинституте в Пушкине, где преподавал Вячеслав Петрович Вяйзенен, и в Гатчине проводились агрономические курсы. Финские фермеры помогали техникой. Вячеслав Петрович рассказывал, как в 90-е годы с сыном перегнал два комбайна через государственную границу. Сами за рулем проехали они неблизкий путь из Финляндии до Гатчинского района. Сейчас такое трудно представить.

Очень интересным и взаимообогощающим был культурный обмен. Хор «Инкери», созданный в Тайцах, ездил выступать в Финляндию и Швецию, участвовал в культурных мероприятиях Ленинградской области.

Финский язык

До перестройки в Гатчинском районе проживало много финнов, и то, чем занималось общество, было востребовано. Большой популярностью пользовались курсы финского языка. В здании «статистики» на улице К.Маркса был организован учебный центр. На третьем этаже

изучали финский язык, историю, тут же проводились занятия по рукоделию – вязанию, плетению, работала швейная мастерская и одни из первых компьютерных курсов.

- Когда в 1991 году я пришел из армии, стал посещать курсы финского языка в здании, где теперь «Тихая обитель», в цокольном помещении, - вспоминает Валерий Тойко. – А одним из моих преподавателей был В.А. Остонен, который позже проводил курсы уже в офисе нашего общества на улице Соборной.

Массовый интерес к финскому языку можно объяснить не только тягой к знаниям. Дело в том, что 10 апреля 1990 года в прямом телеэфире президент Финляндии Мауно Койвисто приравнял ингерманландцев к этническим финнам, предоставив им право на репатриацию. Многие усердно учились, чтобы сдать экзамен и уехать, потому что знание финского языка было требованием финской стороны для переезда. Они и сами организовывали курсы, например, в школе №4.

Согласно иммиграционному ведомству, по программе репатриации, запущенной в начале 1990-х, в Финляндию переехало порядка 30 тысяч ингерманландцев.

«Инкерин Лиитто» в целом придерживалось относительно нейтральной точки зрения на репатриацию – решение принимал каждый сам для себя. Оно не агитировало уезжать, но и не препятствовало подаче документов.

Сейчас курсы финского языка не проводятся. В 2016 году, когда переезды прикрыли, интерес совсем ослаб.

Старшее поколение ингерманландских финнов переживает, что язык уходит. А нет языка – нет народа. Все вместе они ищут пути, как вернуть интерес молодежи к родному языку.

– Главная задача – сохранение родного языка. Язык – душа народа, без знания языка тяжело впитать в себя культуру наших предков, - говорит Владимир Яковлев, дольше всех отработавший на посту руководителя «Инкери-Сеура».

«Почему вы остались?»

Теперь, спустя годы, члены «Инкери-Сеура» на вопрос, почему остались вы, отвечают примерно одинаково: «С какой стати все должны ехать в Финляндию, когда у нас тут свои планы?»

- А мне некогда было. Я церковь строил. Финны сами к нам приезжали и учили русский язык, - напоминает А.М. Савельев.

- Я востребован, хорошо устроен, уважаем. У меня и здесь интересная работа. Что я там буду делать? Где родился – там и пригодился, - говорит В.А. Остонен. – Мне 1991-й год напоминает

1944-й. После капитуляции Финляндии в 1944 году был приказ всех вывезенных финнов вернуть в Россию. Кто хотел остаться в Финляндии, нашли варианты и остались. Моим родителям хозяева тоже предлагали остаться. Когда придет полицейский проверять, говорят, мы поможем спрятаться, а потом уже никто проверять не будет. А мой отец говорил: там моя родина, моя деревня Тайцы. И они вернулись.

После войны большинство стремилось домой. Другое дело, что везли их в удаленные уголки страны, и дома многие оказались не скоро. Эти тяжелые воспоминания не забыты в ингерманландских семьях…

– Родители считали своей родиной Ленинградскую область, Гатчинский район. Сейчас все мои бабушки и дедушки, мама, папа лежат в этой земле. Я не считаю никакую другую землю своей родиной. Поэтому у меня даже мыслей таких не возникало. Я здесь - свой, - говорит Валерий Тойко.

Кто мы

По воспоминаниям Вилье Адамовича, старшее поколение не называло себя ингерманландскими финнами. Они были просто финны. Образованные люди - говорили и писали по-фински. Правда, язык уже был смешанный. У радиоприемника собирались соседи: слушали богослужение из Хельсинки. При этом никаких мыслей об отъезде из страны в семье не было.

- Программа репатриации позволяла финнам, жившим в СССР, вернуться на свою, якобы, историческую родину. В этот момент важна была самоидентификация - понимание и осознание того, кем я себя считаю. Но не только. Судьбоносное решение принимали и из прагматичных соображений. В 90-е многим было очень сложно выжить. Кто хотел уехать – уехали. Я же считал и считаю, что для нашего народа историческая родина – Ингерманландия. А это территория России. Мы все, кто здесь находится, – патриоты своей родины. Мы - россияне. Но, по национальности мы относимся к этносу, который называется «ингерманландские финны», - поясняет Валерий Тойко.

Ингерманландские финны живут на территории нынешних Петербурга и Ленобласти с XVII века. И именно первые поколения были переселенцами. Но, опять-таки, в основном, с территории нынешнего Выборгского района и Карелии. Название «Ингерманландия» в XVII веке закрепилось за приневскими землями благодаря шведам, которые на льготных условиях предоставили финским переселенцам захваченные земли.

- Прошло 400 лет в соседстве ингерманландских финнов с русскими, ижорой, водью, карелами. Я живу в деревне Пустошка. Мои старшие русские соседи, которые там живут издавна, могут и частушку финскую, и песню спеть. Откуда знают? Говорят, так всю жизнь вместе общались. Да, раньше были финские деревни, или финский конец деревни. Но вместе учились, работали, гуляли, встречались на танцах, – рассказывает Валерий Тойко.

В последние годы, к сожалению, количество членов общества стало уменьшаться. В 2018 году было более 100 человек, на данный момент - 62. Как в любой организации, есть активные члены и пассивные. Есть те, кто переехал на ПМЖ в Финляндию, но считает себя членом организации, оплачивает членские взносы. Есть и благотворители, которые жертвуют деньги на деятельность организации.

- Наша основная задача – сохранить народные традиции, которые сложились на протяжении четырех веков. Мы собираемся, решаем совместно общие задачи, проводим мероприятия. И все это на безвозмездной основе. Мы не можем мотивировать людей рублем. Раньше привлекали поездки в Финляндию, обмен школьниками, экскурсии. Сейчас основная мотивация – внутри человека: если он считает себя частью финского народа, сам должен стремиться сюда и трудиться в обществе безвозмездно, - говорит Валерий Тойко.

Культура и границы

«Инкери-Сеура» всегда в центре внимания на больших этнокультурных фестивалях – таких, как «Россия – созвучие культур». И у себя принимать гостей – не в новинку. Более 30 лет в Гатчинском районе проходит традиционный праздник ингерманландских финнов «Юханнус» - День летнего солнцестояния.

Раньше большинство праздников члены общества проводили за свой счет. Даже сцену строили своими руками. Определенную помощь оказывали финские приходы. Но это была помощь не правительства Финляндии, а людей, приходов. Они участвовали также в восстановлении церквей в Скворицах, Губаницах, Малых Колпанах, помогали Гатчинскому приходу. И местная власть это морально поддерживала.

Теперь основной летний праздник ингерманландских финнов, как и фестиваль национальных игр в Пудости, проводится при поддержке и непосредственном участии администрации Гатчинского района.

Традиционной площадкой для «Юханнуса» стал Лялин луг на берегу реки Оредеж в поселке Сиверский.

Накануне пандемии, в 2018 году, народный праздник отмечался особенно широко. В гости к гатчинцам приехали финно-угорские народные коллективы из Санкт-Петербурга и ближайших регионов. Тогда еще были открыты границы. На празднике встретились творческие коллективы из Финляндии, Эстонии, Швеции. Так было, пока финское правительство не приняло закон, разорвавший дружеские связи и разделивший семьи.

30-летие «Инкери-Сеура» пришлось на сложный год. Ингерманландские финны недовольны постановлением финского правительства о закрытии границ с Россией, как не поддерживают его и многие люди, живущие в Финляндии, и те, кто имеет двойное гражданство. У кого-то там живет мама или тетя, у кого-то здесь остался брат или сестра. Теперь они не могут встретиться со своими родными. Их права ущемлены.

- Пускай внутренний дух, сила, которая присутствует в каждом из нас, поможет преодолеть все трудности. Надеемся, что запреты снимут, и осуществится наша мечта – мы будем вновь ходить и ездить друг к другу в гости, - уверен Валерий Тойко.

Татьяна Можаева