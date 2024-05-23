Саша Пушкин, пёс и кот…

В 1824 году Александр Сергеевич Пушкин впал в немилость у царя-батюшки и был отправлен в ссылку в родовое гнездо в село Михайловское. Здесь, на природе, великий писатель загрустил: после блестящего Петербурга он не был рад ни вкусной клубнике, ни живописным окрестностям. Однако тоска эта была недолгой: няня Арина Родионовна, а также новые друзья поэта – рыжий кот и собака породы бассет-хаунд превратили ссылку в весёлые и познавательные каникулы…

Таков сюжет полнометражного анимационного фильма «Пушкин и Михайловское. Начало», который с 6 июня смогут увидеть в кинотеатрах жители Ленинградской области. Мультфильм создан для широкой семейной аудитории, а основную цель проекта его создатели определили как «необходимость заново влюбить» зрителя в творчество и личность Александра Сергеевича Пушкина.

Режиссёр мультфильма, психолог по образованию Екатерина Гаврюшкина объяснила, что её заинтересовала история чудесного преображения поэта в ссылке – казалось бы, событии малоприятном и даже грустном.

– Этот мультфильм о том, как Александр Пушкин совсем молодым человеком оказался в ссылке в скучной деревне. И именно здесь, в селе Михайловское, среди полей, холмов, лесов и рек с ним произошло чудо: спустя два года Пушкин, уезжая из родового имения, превратился в гениального поэта. Стал тем Пушкиным, которого столетия знает и любит вся Россия, – рассказала Екатерина.

Тема – серьёзная, однако свой рассказ создатели мультфильма строят задорно, в творческом ключе. В качестве жанра для анимации была выбрана волшебная сказка, которую так любят дети. Новые друзья поэта – пёс и кот наверняка напомнят о любимом мультике по мотивам творчества Эдуарда Успенского. А сцены, где поэт расплачивается в купеческой лавке «Пушкинской картой», наверняка вызовут улыбку на лице у зрителей постарше.

– Правдивая и выдуманная история о том, как молодой поэт переживает смешные, увлекательные и загадочные приключения, которые дают ему материал для творчества. Поэт преодолевает преграды вместе с настоящими друзьями, а в нём самом есть доброе верное сердце и любовь к жизни, поэтому у этой сказки будет счастливый конец, – поделились с нами в студии «Муха», создавшей полнометражный мультфильм.

Конечно, цель авторов – не только развлечь публику. В ленте постоянно звучат стихотворные строки гения, а среди героев есть реальные лица: няня Арина Родионовна, лицейские друзья Пущин и Дельвиг, хозяйка Тригорского Осипова-Вульф, её падчерица Анна Осипова и племянница Анна Керн, министр Нессельроде, агент Бошняк. Таким образом «Пушкин и Михайловское. Начало» соединяет развлечение и образование. Как призналась «Ленинградской панораме» Екатерина Гаврюшкина, она и её коллеги искренне надеются, что их проект повлияет на рост интереса к творчеству Александра Сергеевича у людей разных возрастов – но особенно у младших школьников.

Узнать расписание показов мультфильма, а также записаться на коллективный просмотр можно в любом кинотеатре Ленобласти.

Илья Бунин

Фото: Студия «Муха»