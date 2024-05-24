Заседание Молодежного парламента региона состоялось в Лосево

Познавательная программа дня стартовала открытым заседанием Молодежного парламента, благодаря чему каждый мог почувствовать себя в роли депутата. Впрочем, не просто почувствовать, а стать им в жизни призвал каждого член Избирательной комиссии Ленинградской области Вячеслав Баев. Его доклад был посвящен тому, как в регионе будет проводиться Единый день голосования в 2024 году.

Следом руководитель аппарата региональной Общественной палаты Оксана Соколова рассказала о формировании и работе муниципальных общественных палат и молодежной общественной палаты Ленобласти.

О том, как прошла встреча заместителя председателя СовФеда Константина Косачева с членами Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ и о первом Всероссийском форуме тружеников села, в которых участвовал член Молодежного парламента области и Палаты молодых законодателей Николай Казанцев, доложил Серафим Копейкин - заместитель председателя Молодежного парламента 47 региона.

Он же озвучил законодательную инициативу Молодежного парламента, которая касается выделения специализированных парковочных мест для автомобилей многодетных семей. Ее инициатор - председатель Молодежного парламента Алина Коняева в пояснительной записке отметила, что при парковке у социально важных объектов и торговых центров многодетная семья проходит целый квест по поиску места, пересечению парковки с тремя и более детьми, а на обратном пути ещё и с тяжёлыми сумками. Создание же на законодательном уровне спецразметки могло бы качественно улучшить жизнь многодетной семьи.

В ответ на вопросы о том, как это будет реализоваться, депутат областного парламента Станислав Еремеев отметил, что разработка и принятие любого нормативно-правового акта - это большой и скрупулёзный процесс, в ходе которого профильные ведомства прорабатывают вопрос со всех сторон. Он поблагодарил членов Молодежного парламента за работу и добавил, что через его участников старшие коллеги не только узнают о настроениях в тех или иных муниципальных образованиях, но и заряжаются позитивной энергией:

- Вы, молодые люди, должны привносить энергию во все дела, в которые вовлечены. А там, где есть энергия, есть успех! - добавил он.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области