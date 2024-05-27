День призывника в ГИЭФПТ

В зале ГИЭФПТ собрались студенты и учащиеся кадетских классов Гатчинской школы № 11, сотрудники военкомата, ветераны военной службы.

С приветственным словом выступил врио военного комиссара г. Гатчины и Гатчинского района Андрей Чичканов. Он рассказал о правилах призыва и преимуществах службы в армии.

Также к молодому поколению обратился контр-адмирал Иван Семенов, поделившийся историей из своей военной биографии. Иван Александрович говорил о непростом, но очень интересном пути военного моряка – об особенностях службы на флоте, о событиях времен Карибского кризиса и о том, что такое воинская честь и долг.

В концертной программе принял участие автор-исполнитель, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга, участник специальной военной операции Алексей Носов; выступали музыканты из Гатчинской школы № 11 – квартет «Арт-кадет» и солист Влад Резников.